Tre esponenti della Regione, tre dichiarazioni diverse, una sola domanda: qual è la verità? E’ l’interrogativo che si pone il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera a seguito della polemica innescata dalla sua richiesta di chiarimenti rispetto all’intervento dei Canadair arrivati dopo circa un’ora (dal Lazio e dalla Calabria) per domare l’incendio che ha distrutto 150 ettari di bosco a Peschici.

“L’assessora Ciliento sostiene che, anche qualora un Canadair fosse assegnato all’aeroporto di Foggia, non sarebbe comunque a disposizione esclusiva della Puglia e potrebbe essere impiegato altrove – ricorda Cera -, dando di fatto per scontata la possibilità che il velivolo possa arrivare al Gino Lisa. L’assessore Piemontese afferma invece che il presidente Decaro aveva chiesto due Canadair fissi a Foggia per ridurre i tempi di risposta e che sulla richiesta sarebbe in corso una valutazione. Il presidente Decaro, infine, racconta una terza versione: dice di aver scritto al Dipartimento nazionale della Protezione civile per chiedere l’allocazione di un Canadair in Puglia e di aver ricevuto una risposta negativa per ragioni tecniche”.

“Tre ricostruzioni diverse della stessa vicenda, che invece di chiarire finiscono per aumentare la confusione. E mentre gli assessori e il presidente si affannano a spiegare, correggere e giustificare, il dato politico resta sempre lo stesso: la giunta Decaro continua a buttarla in caciara per non affrontare il vero problema, cioè la mancanza di programmazione regionale nella prevenzione degli incendi”, evidenzia il consigliere.

Nessuno mette in discussione che i Canadair appartengano alla flotta nazionale e che siano gestiti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nessuno pretende che la Regione acquisti dei Canadair, chiarisce Cera: “È una polemica costruita ad arte per spostare l’attenzione. La questione vera è un’altra: perché una regione ad altissimo rischio incendi come la Puglia arriva ogni estate impreparata?”.

“Lo stesso presidente Decaro ammette che la richiesta per un Canadair in Puglia sia stata avanzata nel mese di luglio. Peccato che la pianificazione della campagna antincendio boschiva venga definita ben prima dell’estate e che le decisioni operative della Protezione civile nazionale siano già assunte entro la primavera, maggio per la precisione. Se davvero si riteneva strategico avere un presidio stabile a Foggia, perché non si è lavorato per tempo?”, domanda il consigliere.

“Ancora una volta, dunque, la Regione si è mossa in ritardo, salvo poi lamentarsi delle decisioni assunte da altri – prosegue Cera – Ma soprattutto emerge un’altra criticità che la giunta continua a ignorare. Le regioni maggiormente esposte agli incendi non si limitano ad attendere l’intervento della flotta nazionale. Investono autonomamente in mezzi aerei regionali per garantire una prima risposta immediata sul territorio”.

“La Sardegna, ad esempio, si è dotata negli anni di una propria flotta antincendio comprendente velivoli Fire Boss. La Sicilia dispone di una consistente flotta di elicotteri antincendio, non meno di 10. La Puglia, invece, può contare soltanto su due elicotteri, ottenuti attraverso una convenzione triennale dal costo di circa 6 milioni di euro”, rimarca il consigliere che si chiede: “È una dotazione adeguata per una regione che ogni estate vede andare in fumo migliaia di ettari di patrimonio boschivo e che ha nel Gargano una delle aree naturalistiche più preziose d’Italia?”.

“Questo dato non mette in discussione il lavoro eroico dei Vigili del Fuoco, dei volontari, dell’Arif, delle Forze dell’Ordine e di tutti gli operatori impegnati sul campo. A loro va il ringraziamento di tutti i pugliesi. Ma proprio per rispetto nei loro confronti – aggiunge Cera – occorre dire la verità: non si governa un’emergenza limitandosi a inseguirla. Si governa programmando, investendo e prevenendo. Per questo continuo a chiedere risposte concrete e documenti che mettano nero su bianco l’impegno della Regione. La richiesta di un Canadair in Puglia è stata presentata? Se sì, perché solo a luglio? Quali investimenti ha programmato la Regione per rafforzare la propria flotta antincendio e gli strumenti di prevenzione? E perché la nostra continua a essere tra le regioni meno attrezzate sul fronte della risposta aerea agli incendi?”.

“Sono domande legittime alle quali la giunta Decaro preferisce rispondere con polemiche e scaricabarile. Noi insisteremo a mettere sul tavolo i fatti. Perché mentre loro discutono di chi sia la colpa, il Gargano continua a bruciare”, conclude Cera.