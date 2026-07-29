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Home // Gargano // Incendio a Peschici, oltre 500 turisti accolti a Vieste. Nobiletti: “Episodi troppo frequenti”

PESCHICI VIESTE Incendio a Peschici, oltre 500 turisti accolti a Vieste. Nobiletti: “Episodi troppo frequenti”

L'episodio riaccende l'allarme su un fenomeno che, ormai da quasi vent'anni, torna a colpire il promontorio garganico durante la stagione estiva

Giuseppe Nobiletti

Incendio a Peschici, oltre 500 turisti accolti a Vieste. Nobiletti: "Episodi troppo frequenti" - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Gargano torna a fare i conti con l’emergenza incendi, proprio nei giorni in cui ricorre l’anniversario del drammatico rogo che nel 2007 colpì Peschici, arrivando a sfiorare le strutture turistiche e provocando tre vittime. A distanza di diciannove anni, un nuovo incendio ha riportato paura e apprensione, ma grazie al tempestivo intervento della macchina dei soccorsi è stato evitato il peggio.

Le fiamme, con ogni probabilità di origine dolosa, sono divampate domenica 26 luglio nelle campagne di Peschici. Dopo ore di lavoro, i roghi sono stati circoscritti e quasi completamente spenti, lasciando però dietro di sé circa 150 ettari di pineta e macchia mediterranea distrutti.

Nonostante l’entità dell’incendio, non si registrano danni alle baie né alle strutture ricettive. In via precauzionale è stata disposta l’evacuazione, sia via terra che via mare, di oltre 500 turisti, che sono stati trasferiti nella vicina Vieste.

L’organizzazione dei soccorsi nel comune viestano si è rivelata efficace: i turisti sono stati ospitati in strutture comunali, tra cui i plessi scolastici “Dellisanti” e “Spalatro”, prima di poter fare rientro nelle proprie abitazioni o nei villaggi turistici di Peschici.

L’episodio riaccende l’allarme su un fenomeno che, ormai da quasi vent’anni, torna a colpire il promontorio garganico durante la stagione estiva. Vieste e Peschici restano tra le aree maggiormente esposte ai roghi, spesso di presunta origine dolosa, che ogni anno mettono a rischio il patrimonio ambientale, il turismo e la sicurezza del territorio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Provincia di Foggia e sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha commentato con amarezza il ripetersi di questi eventi: “Episodi troppo frequenti”.

Lo riporta antennasud.com.

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