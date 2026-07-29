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Home // Cronaca // Incendio Peschici, la Procura apre un’inchiesta per “incendio boschivo”

PESCHICI GARGANO Incendio Peschici, la Procura apre un’inchiesta per “incendio boschivo”

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo d'indagine, al momento contro ignoti, per fare luce sul vasto incendio di domenica scorsa

Incendio Peschici

Incendio Peschici, la Procura di Foggia apre un'inchiesta per incendio boschivo - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo d’indagine, al momento contro ignoti, per fare luce sul vasto incendio che domenica scorsa ha devastato parte del territorio di Peschici, nel cuore del Gargano.

L’ipotesi di reato è incendio boschivo. Le indagini sono affidate al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano, guidato dal tenente colonnello Giuliano Palomba, in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia.

Gli investigatori hanno già avviato una serie di attività per ricostruire l’esatta dinamica del rogo. Sono stati effettuati sequestri, ascoltate oltre trenta persone e svolti numerosi rilievi tecnici, con l’obiettivo di individuare l’origine e le cause dell’incendio attraverso le tracce lasciate dalle fiamme sulla vegetazione e sull’ambiente.

A supporto degli accertamenti viene utilizzato anche il metodo Mef, una tecnica investigativa specifica per l’analisi degli incendi boschivi. Come spiegato dal tenente colonnello Giuliano Palomba, “Il metodo Mef serve a rilevare tracce che il fuoco ha lasciato sul territorio e che potrebbero rivelarsi utili alle indagini”.

Il rogo ha causato la distruzione di oltre 150 ettari di macchia mediterranea e pineta di pino d’Aleppo, provocando anche pesanti disagi ai turisti e ai bagnanti, costretti ad abbandonare strutture ricettive e spiagge. Non si registrano, invece, danni a persone o edifici.

Nel corso dei controlli sarebbero state inoltre elevate diverse sanzioni amministrative nei confronti di proprietari di terreni che non avrebbero rispettato gli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di prevenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio incendio.

Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili piste investigative. Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di una possibile accensione di fuochi d’artificio nella zona interessata dall’incendio, circostanza che sarebbe stata riferita da alcuni testimoni e che dovrà essere verificata nel corso delle indagini.

Lo riporta ansa.it.

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