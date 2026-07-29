Dal 5 al 10 settembre Manfredonia ospiterà i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di vela, trasformandosi nel punto di riferimento nazionale per la vela giovanile. L’evento porterà nella città sipontina 225 imbarcazioni, 450 giovani atleti impegnati in quattro classi veliche e l’assegnazione di sei titoli italiani junior, confermando il ruolo del territorio pugliese nel panorama degli sport nautici.

La manifestazione è stata presentata oggi presso il Palazzo degli Assessorati della Regione Puglia, alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore allo Sport Cristian Casili, del presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e della presidente del comitato organizzatore Ilenia Clemente.

Tra i punti di forza dell’iniziativa ci sarà il Villaggio di Regata, che verrà allestito nel cuore di Manfredonia e rappresenterà il centro operativo e logistico della competizione. L’area ospiterà la segreteria di regata, gli spazi dedicati alle attività tecniche, gli eventi collaterali e i partner della manifestazione, offrendo servizi e accoglienza ad atleti, tecnici e visitatori.

In acqua si sfideranno equipaggi appartenenti a diverse classi veliche, tra cui Nacra 15, Hobie Cat 16, Hobie Cat Dragoon, 29er, 420 e RS Feva, protagoniste di una delle competizioni più importanti del calendario nazionale giovanile.

Nel corso della presentazione, Cristian Casili ha evidenziato il sostegno della Regione Puglia all’iniziativa, dichiarando: “80mila euro per sostenere questo evento”. Il vicepresidente ha inoltre sottolineato che “avranno un impatto importante” perché rappresentano un investimento rivolto ai giovani, alle famiglie, al territorio e alla sua promozione.

Anche Angelo Giliberto, presidente del Coni Puglia, ha rimarcato il valore della manifestazione, definendola “un campionato italiano di eccellenza, che coinvolge le attività del mare”. Ha poi ricordato che l’appuntamento di Manfredonia rientra nel programma di Puglia Regione Europea dello Sport, aggiungendo: “uno degli eventi che rientra nel piano della Puglia Regione Europea dello Sport, quindi un ringraziamento che faccio è al presidente nazionale Ettorre di aver avuto fiducia nei dirigenti pugliesi”.

Lo riporta ansa.it.