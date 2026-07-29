Manfredonia Corre e FISDIR insieme per lo sport inclusivo, gli atleti paralimpici protagonisti della Re Manfredi Run 2026

MANFREDONIA – Un importante risultato per lo sport e l’inclusione arriva da Manfredonia, dove la Tecnorete Re Manfredi Run 2026 si prepara ad accogliere gli atleti agonisti della FISDIR Puglia – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. La partecipazione è stata ufficializzata al termine dell’incontro tra Antonio Marinaro, delegato regionale FISDIR Puglia, e Massimo Notarangelo, presidente dell’ASD Manfredonia Corre, società organizzatrice della manifestazione.

La nona edizione della gara podistica, in programma il 27 settembre 2026, vedrà dunque scendere in strada atleti con disabilità intellettivo-relazionale e atleti normodotati, che si confronteranno insieme sulla distanza dei 10 chilometri, senza alcuna distinzione e nel pieno rispetto dei valori dello sport.

Dopo il successo della Cronoscalata Manfredonia – San Salvatore, disputata lo scorso 7 giugno 2026, la città di Manfredonia conferma ancora una volta la propria vocazione verso un modello sportivo aperto e inclusivo, capace di abbattere le barriere e valorizzare le capacità di ogni atleta.

Gli sportivi partecipanti affronteranno lo stesso percorso, sulla medesima distanza e con le stesse condizioni regolamentari, condividendo un’unica esperienza fatta di impegno, passione, rispetto reciproco e sana competizione. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di una cultura sportiva realmente inclusiva, nella quale il talento e la determinazione dell’atleta diventano gli elementi centrali, superando ogni differenza. «Lo sport è uno straordinario strumento di integrazione, partecipazione e crescita sociale – sottolineano gli organizzatori – e questa collaborazione vuole dimostrare come una competizione possa diventare un momento di condivisione e di valorizzazione per l’intera comunità».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’ASD Manfredonia Corre e al presidente Massimo Notarangelo per la sensibilità dimostrata e per aver sposato con convinzione un progetto destinato a rendere la Tecnorete Re Manfredi Run 2026 un appuntamento ancora più significativo nel panorama sportivo locale.

«Questa iniziativa – afferma il professor Antonio Marinaro, delegato regionale FISDIR Puglia – rappresenta un importante esempio di come lo sport possa essere davvero un luogo di incontro, partecipazione e pari opportunità».

La città di Manfredonia si prepara così a vivere una giornata di sport capace di unire competizione e inclusione, confermando il valore dello sport come linguaggio universale.