MANFREDONIA – Attimi di forte tensione nella serata di oggi a Manfredonia, dove un inseguimento ad alta velocità ha attraversato diverse strade cittadine, richiamando l’attenzione di decine di residenti e automobilisti.

Secondo quanto ricostruito dalle prime testimonianze, una Volkswagen Golf di colore scuro, con a bordo quattro giovani tutti residenti a Manfredonia, non si sarebbe fermata all’alt intimato dalle forze dell’ordine nella zona di Acqua di Cristo, dando così il via a un lungo inseguimento.

La vettura avrebbe percorso a velocità sostenuta Corso Roma, attraversando il centro cittadino e creando momenti di apprensione tra pedoni e automobilisti, fino a raggiungere via Primo Maggio, all’angolo con via Scaloria, dove è stata definitivamente bloccata.

Sul posto sono confluiti diversi equipaggi della Polizia e dei Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a identificare i quattro occupanti dell’auto.

Secondo quanto emerge da fonti raccolte sul posto, alla guida dell’auto vi sarebbe stato un giovane che non avrebbe mai conseguito la patente di guida. Proprio questo potrebbe averlo spinto a tentare la fuga per sottrarsi al controllo. Lo stesso ragazzo, secondo le informazioni raccolte, sarebbe già stato fermato in passato per analoghe violazioni.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità sulle contestazioni mosse ai quattro fermati né sulle eventuali ulteriori ipotesi di reato. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le responsabilità dei coinvolti.