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FOLLE INSEGUIMENTO Manfredonia, inseguimento in città: arresto convalidato per il 24enne. Ecco chi è. Disposti i domiciliari

Processo il 29 settembre

Manfredonia, inseguimento in città: arresto convalidato per il 24enne. Ecco chi è. Disposti i domiciliari

Manfredonia, inseguimento in città: arresto convalidato per il 24enne. Ecco chi è. Disposti i domiciliari

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – È stato convalidato questa mattina, dal Tribunale di Foggia, l’arresto di Leonardo Tomaiuolo, classe 2002, fermato dai Carabinieri al termine del folle inseguimento avvenuto nella tarda serata di ieri tra le vie di Manfredonia.

L’udienza di convalida si è svolta dinanzi alla giudice Giuliani, mentre per la pubblica accusa era presente il pubblico ministero Vincelli.

L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia, ha chiesto, tramite il proprio legale, un termine a difesa, preannunciando la volontà di accedere a un rito alternativo.

L'avvocato Francesco Le Noci, del foro di Foggia
L’avvocato Francesco Le Noci, del foro di Foggia

 

Il giudice ha quindi convalidato l’arresto e disposto nei confronti di Tomaiuolo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento è stato rinviato al 29 settembre 2026, quando il processo riprenderà davanti al Tribunale di Foggia.

A Tomaiuolo, che non ha mai conseguito la patente di guida ed è gravato da precedenti penali, vengono contestati i reati di guida pericolosa e guida senza patente, nell’ambito della vicenda che ha visto quattro giovani fermati al termine dell’inseguimento tra le strade cittadine. Nessun provvedimento per gli altri ragazzi presenti nell’auto, una Golf di colore scuro, durante l’inseguimento e il successivo fermo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe messo alla guida pur senza aver mai conseguito la patente, tentando di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine con una fuga che ha messo in pericolo gli altri utenti della strada e si è conclusa con il suo arresto. L’allarme in città per i rischi arrecati alla circolazione e all’incolumità pubblica.

 

1 commento su "Manfredonia, inseguimento in città: arresto convalidato per il 24enne. Ecco chi è. Disposti i domiciliari"

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