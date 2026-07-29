(lettera aperta, a StatoQuotidiano.it). “In un mondo in cui sentiamo ripetere che i bambini passano troppo tempo davanti a uno schermo, esiste un piccolo gruppo di ragazzi, tra gli 8 e i 10 anni, che ogni giorno ci ricorda quanto sia bella la vera infanzia.

Li vedi correre per il quartiere con un pallone sotto il braccio, inventare partite di calcio, giocare a palla avvelenata, rincorrersi, ridere a crepapelle. Nessun cellulare tra le mani, nessuna PlayStation a separarli. Solo il piacere di stare insieme, di condividere emozioni, di vivere la strada come luogo di amicizia e di crescita.

Ma ciò che hanno fatto va ben oltre il gioco.

Accorgendosi che le strade del loro quartiere, troppo spesso dimenticate da chi dovrebbe prendersene cura, erano sporche e piene di rifiuti, hanno compiuto un gesto che ha il sapore della speranza. Hanno messo da parte il pallone, si sono rimboccati le maniche e, con spontaneità e senso civico, hanno iniziato a raccogliere ciò che altri avevano lasciato.

Nessuno glielo aveva chiesto. Nessuno li ha obbligati. Lo hanno fatto perché hanno capito una cosa che molti adulti sembrano aver dimenticato: il quartiere in cui viviamo è casa nostra e merita rispetto.

È vero, non dovrebbe essere compito loro. Le strade devono essere pulite da chi ha il dovere di farlo. Ma questi bambini, con un gesto semplice e straordinario, hanno dato una lezione di educazione, responsabilità e amore per il bene comune che vale più di mille discorsi.

Oggi non voglio soltanto fare loro un applauso. Voglio dire grazie. Grazie perché ci avete ricordato che il cambiamento nasce dai piccoli gesti, che il senso civico non ha età e che il futuro può essere migliore se cresce con bambini come voi.

Spero che il vostro esempio venga seguito da tanti altri e che possa far riflettere anche chi ha il compito di prendersi cura del nostro quartiere. Perché una comunità diventa davvero migliore quando gli adulti imparano dai bambini.

Bravi ragazzi! Oggi avete vinto la partita più importante: quella del rispetto, della solidarietà e dell’amore per il luogo in cui vivete. Siete il volto più bello della nostra comunità.”

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