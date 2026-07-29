Manfredonia, Marasco: "L’acqua e la luce non sono un lusso, sono diritti" - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

Circa 100 famiglie residenti nelle località Ripa di Sassi, Tratturo Pulsano e Bissanti, nella zona alta del rione Monticchio a Manfredonia, vivrebbero da decenni in condizioni di forte disagio a causa della mancanza di servizi essenziali come acqua potabile, rete fognaria e pubblica illuminazione.

A denunciare la situazione è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che ha protocollato al Comune di Manfredonia un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore ai Lavori Pubblici.

Secondo quanto evidenziato dal consigliere, le famiglie sarebbero costrette ad acquistare cisterne d’acqua da 5.000 litri al costo di circa 70 euro ciascuna, sostenendo una spesa significativa per sopperire all’assenza di un collegamento alla rete idrica.

Un’altra criticità riguarda l’illuminazione pubblica: i pali sarebbero presenti, ma non funzionanti, lasciando al buio le strade della zona con conseguenti problemi di sicurezza per i residenti.

Nell’interrogazione Marasco chiede chiarimenti all’amministrazione comunale sugli interventi mai realizzati e sugli oneri di urbanizzazione eventualmente incassati negli anni per queste aree.

“Dove sono finiti gli oneri di urbanizzazione incassati dal Comune in tutti questi anni per queste aree? Perché non sono mai stati trasformati in servizi?”, è la domanda posta dal consigliere comunale.

Tra le richieste avanzate figurano la posa immediata di un tronco di rete AQP per consentire l’arrivo dell’acqua, con successivi allacciamenti a carico dei privati, il ripristino dell’illuminazione pubblica anche attraverso l’installazione di pannelli solari sui pali esistenti e una rendicontazione sulle somme incassate e non utilizzate.

“Non si può più parlare di cittadini di serie A e di serie B. L’acqua e la luce non sono un lusso, sono diritti. Queste 100 famiglie pagano le tasse come tutti e chiedono solo dignità. Pretendo risposte in Consiglio Comunale e fatti concreti subito”, ha dichiarato Giuseppe Marasco.

Il consigliere comunale ha quindi sollecitato un intervento immediato da parte dell’amministrazione per garantire ai residenti delle tre località servizi considerati fondamentali per la qualità della vita e la sicurezza della comunità.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.