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Home // Manfredonia // Manfredonia, riaperto il bando per 126 nuovi loculi e 27 ossari nella tomba “Sant’Antonio”

MANFREDONIA "SANT'ANTONIO" Manfredonia, riaperto il bando per 126 nuovi loculi e 27 ossari nella tomba “Sant’Antonio”

La decisione è stata adottata con la determinazione dirigenziale n. 1621 del 28 luglio 2026

Manfredonia, cimitero chiuso per ordinanza. Cittadino: “Così si calpesta la dignità”

Area Cimitero di Manfredonia - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Comune riapre i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei nuovi loculi e ossari che saranno realizzati all’interno della tomba collettiva “Sant’Antonio”, nel cimitero cittadino.

La decisione è stata adottata con la determinazione dirigenziale n. 1621 del 28 luglio 2026, dopo che il primo bando, pubblicato nei mesi scorsi, non ha registrato un numero sufficiente di domande valide rispetto alla disponibilità prevista.

Alla scadenza del precedente avviso erano state presentate 85 istanze a fronte di 126 loculi disponibili. Tuttavia, dai controlli effettuati dagli uffici comunali, soltanto 40 domande sono risultate pienamente ammissibili, mentre altre sono state escluse o necessitano di integrazioni per il mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando.

L’intervento riguarda l’ampliamento della tomba dell’Ordine Francescano Secolare (O.F.S.), autorizzato dall’Amministrazione comunale, che consentirà la realizzazione complessiva di 252 nuovi loculi e 54 ossari. In base alla convenzione sottoscritta tra Comune e O.F.S., la metà dei loculi sarà destinata ai cittadini secondo le modalità fissate dall’ente.

Con il nuovo provvedimento viene approvata una versione aggiornata dell’avviso pubblico, studiata per ampliare la platea dei potenziali beneficiari, pur mantenendo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale. Contestualmente vengono riaperti i termini per ulteriori 30 giorni dalla pubblicazione della determina.

Le domande già presentate resteranno valide e, se ritenute ammissibili, conserveranno il diritto di precedenza rispetto alle nuove istanze.

Il bando prevede la concessione trentennale, rinnovabile, di 126 loculi e 27 ossari destinati alla sepoltura di coniugi o parenti di primo grado deceduti dal 1° gennaio 2018 e temporaneamente tumulati in loculi di terzi.

Le richieste dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e disponibile presso gli uffici dell’O.F.S., la Direzione dei Servizi Cimiteriali e sul sito istituzionale dell’ente.

I corrispettivi di concessione saranno versati direttamente all’Ordine Francescano Secolare secondo le modalità indicate nel bando, mentre la graduatoria sarà predisposta sulla base della data di decesso dei defunti aventi diritto.

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