MANFREDONIA – Maxi operazione interforze contro l’abusivismo commerciale nel settore ittico a Manfredonia. Nella giornata del 28 luglio la Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, ha coordinato un servizio straordinario di controllo che ha portato al sequestro di 118,2 chilogrammi di prodotti ittici e all’elevazione di sanzioni amministrative per complessivi 25 mila euro.

L’attività è stata predisposta a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi in Prefettura, durante la quale è stata evidenziata la necessità di intensificare i controlli per contrastare la vendita abusiva di prodotti ittici nelle aree mercatali e lungo le strade cittadine.

Particolare attenzione è stata rivolta agli stalli non autorizzati utilizzati per la vendita al dettaglio di alimenti privi di tracciabilità e al commercio ambulante esercitato senza le necessarie autorizzazioni.

Al servizio hanno preso parte, oltre alla Polizia di Stato, anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale di Manfredonia, in un’azione coordinata che ha consentito di sequestrare mitili e pesce per un quantitativo complessivo di 118,2 chilogrammi, con un valore commerciale stimato di circa 400 euro.

Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate violazioni amministrative per occupazione abusiva e vendita su suolo pubblico senza licenza, con sanzioni complessive pari a 25 mila euro.

Le Forze di polizia hanno fatto sapere che le attività di contrasto all’abusivismo commerciale proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree interessate dal maggiore afflusso turistico estivo, grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza alimentare.