Edizione n° 6142

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia riammesso in C, Casillo: “Giusto premio. Mercato? Siamo in ritardo”
29 Luglio 2026 - ore  09:21

CALEMBOUR

ANDREA BRUZZECHESSE // Morto a 59 anni lo chef Andrea Bruzzechesse, la tragedia
29 Luglio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, stretta sull’abusivismo nel settore ittico: sequestrati oltre 118 chili di pesce e multe per 25 mila euro

PESCE MANFREDONIA Manfredonia, stretta sull’abusivismo nel settore ittico: sequestrati oltre 118 chili di pesce e multe per 25 mila euro

Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate violazioni amministrative per occupazione abusiva e vendita su suolo pubblico senza licenza

PESCE MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

PESCE MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Maxi operazione interforze contro l’abusivismo commerciale nel settore ittico a Manfredonia. Nella giornata del 28 luglio la Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, ha coordinato un servizio straordinario di controllo che ha portato al sequestro di 118,2 chilogrammi di prodotti ittici e all’elevazione di sanzioni amministrative per complessivi 25 mila euro.

L’attività è stata predisposta a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi in Prefettura, durante la quale è stata evidenziata la necessità di intensificare i controlli per contrastare la vendita abusiva di prodotti ittici nelle aree mercatali e lungo le strade cittadine.

Particolare attenzione è stata rivolta agli stalli non autorizzati utilizzati per la vendita al dettaglio di alimenti privi di tracciabilità e al commercio ambulante esercitato senza le necessarie autorizzazioni.

Al servizio hanno preso parte, oltre alla Polizia di Stato, anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale di Manfredonia, in un’azione coordinata che ha consentito di sequestrare mitili e pesce per un quantitativo complessivo di 118,2 chilogrammi, con un valore commerciale stimato di circa 400 euro.

Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate violazioni amministrative per occupazione abusiva e vendita su suolo pubblico senza licenza, con sanzioni complessive pari a 25 mila euro.

Le Forze di polizia hanno fatto sapere che le attività di contrasto all’abusivismo commerciale proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nelle aree interessate dal maggiore afflusso turistico estivo, grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni impegnate nella tutela della legalità e della sicurezza alimentare.

2 commenti su "Manfredonia, stretta sull’abusivismo nel settore ittico: sequestrati oltre 118 chili di pesce e multe per 25 mila euro"

  1. Io non ci ho fatto caso, tutto come prima. Nessuna etichettatura, nessuno scontrino fiscale impossibilità pagamento del pos..peggio del Bangla Desh.Boh

  2. E prima di ieri,cosa avete fatto???? Possibile che nessuno ha visto ????? Cozze ,nascoste sotto i teli al sole rovente…ohhhhh,ma voi siete pazzi!!!!!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO