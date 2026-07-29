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SALVATAGGIO Margherita di Savoia, mare in tempesta: ispettore di Polizia salva un bagnante dal rischio di annegamento

Senza esitazione, l'agente ha affrontato il mare mosso riuscendo a raggiungere il bagnante e a riportarlo a riva, scongiurando il rischio che potesse annegare

Margherita di Savoia, mare in tempesta: ispettore di Polizia salva un bagnante dal rischio di annegamento

ph Visit Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MARGHERITA DI SAVOIA (FG) – Un gesto di grande coraggio e senso del dovere ha evitato una possibile tragedia nelle acque del litorale di Margherita di Savoia, dove un ispettore della Polizia di Stato ha tratto in salvo un bagnante in difficoltà durante una giornata caratterizzata dal mare agitato.

Protagonista dell’intervento è Antonio Pinto, ispettore di Polizia in servizio presso il Commissariato di Cerignola, che nella giornata di lunedì 27 luglio, mentre si trovava in spiaggia libero dal servizio, ha notato una persona in evidente difficoltà tra le onde.

Senza esitazione, l’agente ha affrontato il mare mosso riuscendo a raggiungere il bagnante e a riportarlo a riva, scongiurando il rischio che potesse annegare. Un intervento compiuto con prontezza, sangue freddo e grande determinazione.

A esprimere il proprio apprezzamento è stato il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), che ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni all’ispettore Pinto per il comportamento tenuto.

«Anche libero dal servizio, l’ispettore Antonio Pinto ha dimostrato che la tutela della vita umana rappresenta una missione che accompagna ogni poliziotto in ogni momento», ha dichiarato il segretario provinciale del SAP Giuseppe Vigilante.

Il sindacato ha inoltre sottolineato il valore umano e professionale dell’intervento: «Mi congratulo per l’elevato senso di responsabilità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati, auspicando che il suo gesto riceva il meritato riconoscimento da parte dell’Amministrazione. Ancora una volta i poliziotti confermano di essere un presidio di sicurezza e solidarietà per l’intera collettività, anche quando non indossano l’uniforme».

Un episodio che testimonia come professionalità, altruismo e attenzione verso gli altri siano valori che accompagnano gli operatori delle forze dell’ordine anche al di fuori dell’orario di servizio.

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