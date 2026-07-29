Mattinata celebra Ersilia Bronzini Majno: presentato il romanzo di Lucia Tancredi

Una serata ricca di emozioni e partecipazione ha accompagnato a Mattinata la presentazione di “Ersilia e le altre”, il romanzo di Lucia Tancredi dedicato alla figura di Ersilia Bronzini Majno e alle donne che hanno contribuito a tracciare il cammino del femminismo italiano.

L’incontro si è svolto nella suggestiva cornice della chiesa di Maria Santissima della Luce, dove la narrazione dell’autrice si è intrecciata con l’atmosfera del luogo, tra i colori del tramonto, il cielo del Gargano e il panorama del mare. A moderare la serata è stata la professoressa Maria Grazia Destino, che ha guidato il pubblico attraverso i temi centrali dell’opera.

Il libro di Lucia Tancredi ha già ottenuto importanti riconoscimenti nazionali: il 18 febbraio 2026 è stato candidato al Premio Strega, su proposta di Loredana Lipperini, mentre il 25 luglio 2026 l’autrice ha ricevuto a Pescasseroli il Premio Benedetto Croce per la narrativa, assegnato dalla giuria presieduta da Dacia Maraini.

Due risultati che confermano il valore letterario e culturale di un’opera capace di unire ricerca storica, sensibilità narrativa e riflessione sui temi dell’identità femminile e della società contemporanea.

Nel corso della serata, la professoressa Maria Grazia Destino ha costruito un dialogo approfondito con la scrittrice, mettendo in evidenza la capacità del romanzo di andare oltre il semplice racconto biografico. “Ersilia e le altre” diventa così uno strumento per rileggere il passato e comprendere meglio le sfide del presente, attraverso una scrittura attenta e coinvolgente.

Numeroso e partecipe il pubblico presente, che ha riempito la chiesa e seguito con attenzione il confronto sui temi affrontati nel volume. Al centro della discussione è emersa la figura di Ersilia Bronzini Majno, insieme a quella delle tante protagoniste che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo delle battaglie per i diritti delle donne.

Il messaggio principale della serata ha riguardato la forza della dimensione collettiva femminile come strumento di democrazia, partecipazione e solidarietà, superando il modello dell’eroina solitaria e valorizzando invece il ruolo di una rete di donne unite da ideali comuni.