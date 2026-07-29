Le parole dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, riaprono il confronto sul rapporto tra Chiesa, politica e temi sociali. Il presule pugliese è intervenuto durante un incontro pubblico organizzato da Rifondazione Comunista, alla presenza anche di esponenti delle amministrazioni locali vicini all’area progressista, suscitando un dibattito che ha superato i confini del territorio garganico.

Nel corso del suo intervento, Moscone ha rivolto un appello alle forze di opposizione presenti in Parlamento, invitandole a recuperare un ruolo più incisivo e a tornare a occuparsi delle questioni legate alle disuguaglianze e alla tutela delle fasce più fragili della società.

«Non ci sono solo i diritti umani e civili, ma anche quelli sociali ed economici», ha affermato l’arcivescovo, sottolineando la necessità di riportare al centro dell’agenda pubblica temi come il lavoro, la giustizia sociale e il contrasto alle disparità.

Secondo Moscone, le difficoltà economiche e sociali alimentate dagli squilibri del sistema attuale rappresentano un elemento di forte instabilità, fino a mettere il mondo «a rischio deflagrazione di guerra». A conclusione del suo intervento, il vescovo ha citato Giorgio Gaber, commentando di aver finalmente ascoltato «qualcosa di sinistra», frase che ha attirato immediatamente l’attenzione politica e mediatica.

Le dichiarazioni hanno generato reazioni diverse. Da una parte c’è chi ha interpretato il messaggio del presule come un richiamo coerente con la dottrina sociale della Chiesa, da sempre attenta ai temi della dignità della persona, della difesa del lavoro, della solidarietà e della riduzione delle disuguaglianze.

Secondo questa lettura, l’intervento di Moscone rappresenterebbe un invito a superare le contrapposizioni ideologiche per riportare al centro del dibattito pubblico le emergenze sociali ed economiche.

Di diverso avviso il centrodestra, che ha criticato le parole dell’arcivescovo giudicandole troppo vicine a una precisa area politica. Tra le prese di posizione più dure quella del consigliere comunale di Forza Italia a Manfredonia, Ugo Galli, che ha contestato il coinvolgimento del presule in un’iniziativa promossa da una forza politica di sinistra.

Galli ha sollevato il tema del confine tra il ruolo pastorale della Chiesa e l’intervento diretto nel dibattito politico, parlando del rischio di una «soggezione della religione e della fede» a un orientamento ideologico e chiedendo se non si stia creando una nuova sovrapposizione tra appartenenza religiosa e posizione politica.

Non è la prima volta che monsignor Franco Moscone interviene su questioni destinate a suscitare discussione. Negli ultimi anni l’arcivescovo ha espresso posizioni su temi sociali, ambientali, economici e internazionali, raccogliendo consensi da una parte dell’opinione pubblica e critiche da un’altra.

Il suo ultimo intervento riporta così al centro il dibattito sul ruolo della Chiesa nella società contemporanea e sulla possibilità che le istituzioni religiose possano contribuire alla discussione pubblica su temi come povertà, lavoro e disuguaglianze.

Lo riporta ledicola.it.