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Home // Cronaca // Monticchio ostaggio del caos notturno: «Mi hanno minacciato perché ho protestato»

MONTICCHIO PROTESTE Monticchio ostaggio del caos notturno: «Mi hanno minacciato perché ho protestato»

"Non è più accettabile – conclude il cittadino – che chi chiede semplicemente il rispetto delle regole debba sentirsi intimidito"

CARABINIERI NOTTE - fonte: telebari

CARABINIERI NOTTE - fonte: telebari

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Schiamazzi nel cuore della notte, clacson, urla e, infine, pesanti minacce rivolte a un residente che aveva semplicemente chiesto di fare meno rumore. È quanto denuncia un cittadino di Manfredonia, che racconta l’ennesimo episodio di disturbo della quiete pubblica verificatosi nella zona della villa comunale di Monticchio, nei pressi di Orto Mozzillo, alle spalle della Coop.

Secondo quanto riferito, un gruppo di giovanissimi, molti dei quali a bordo di motocicli, si sarebbe radunato nell’area a notte inoltrata, trasformando la zona in un punto di ritrovo tra clacson, grida e rumori che avrebbero svegliato numerosi residenti.

La situazione sarebbe degenerata quando un cittadino, affacciatosi dal balcone della propria abitazione, ha invitato il gruppo ad abbassare i toni. La risposta, sempre secondo il racconto del residente, sarebbe stata immediata e intimidatoria: insulti e minacce, con frasi pronunciate in dialetto che avrebbero fatto temere conseguenze ben più gravi.

L’episodio alimenta le preoccupazioni dei residenti, che da tempo segnalano comportamenti incivili e chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne. La richiesta è quella di intensificare i controlli per prevenire situazioni che, oltre a compromettere la tranquillità del quartiere, rischiano di sfociare in episodi ancora più seri.

«Non è più accettabile – conclude il cittadino – che chi chiede semplicemente il rispetto delle regole debba sentirsi intimidito. Servono interventi concreti prima che accada qualcosa di irreparabile».

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