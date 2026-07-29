È morto all’età di 59 anni Andrea Bruzzechesse, chef originario di San Severino Marche e da tempo residente a Las Palmas, nell’isola di Gran Canaria. L’uomo è deceduto domenica 26 luglio all’ospedale di Santa Cruz de Tenerife, dove era stato ricoverato in condizioni critiche nei giorni precedenti. Secondo le prime ricostruzioni, a causare la morte sarebbe stato un ictus improvviso.

A lanciare l’allarme è stata una collega di lavoro, preoccupata perché lo chef non si presentava da alcuni giorni al Mammamia, il locale di Las Palmas dove lavorava e conosciuto per la proposta di cucina italiana.

La donna ha raggiunto l’abitazione di Bruzzechesse e, una volta entrata, lo ha trovato a terra, ancora cosciente ma parzialmente immobilizzato e in condizioni molto gravi. I soccorritori intervenuti hanno prestato le prime cure, stabilizzandolo e trasferendolo successivamente in elicottero verso l’ospedale di Santa Cruz de Tenerife. Nonostante gli interventi dei sanitari, le condizioni dell’uomo sono peggiorate fino al decesso.

Andrea Bruzzechesse aveva alle spalle una lunga esperienza professionale nel mondo della ristorazione, maturata anche all’estero. Prima del trasferimento definitivo alle Canarie aveva lavorato negli Stati Uniti e in diversi locali della provincia di origine, costruendo un percorso caratterizzato da passione e impegno.

In passato aveva svolto anche attività nel settore della sicurezza nei locali della costa, grazie alla sua presenza fisica e al suo carattere deciso. Negli ultimi anni aveva affrontato anche un importante problema di salute, superato dopo le cure ricevute in Norvegia, prima di ripartire alla volta della Spagna.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona solare, disponibile e capace di creare facilmente rapporti con gli altri. Tra le sue grandi passioni c’erano le arti marziali e i motori, in particolare il mondo delle Harley Davidson, interesse che aveva accompagnato diversi momenti della sua vita.

Bruzzechesse non era sposato e non aveva figli. Il fratello Fabio, docente di chimica al Divini, la sorella Roberta e il nipote Marco si recheranno nelle prossime ore alle Canarie per occuparsi delle procedure necessarie al rientro della salma in Italia.

Solo dopo il completamento degli adempimenti burocratici sarà possibile stabilire la data dei funerali per l’ultimo saluto allo chef marchigiano.

Lo riporta leggo.it.