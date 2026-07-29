Noemi è stata dimessa dall’ospedale San Pio di Vasto dopo il ricovero seguito alla caduta dal palco durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina. La cantante ha scelto di raccontare il momento con ironia, pubblicando sui social una foto accompagnata dalla frase: “Canta che ti passa”.

L’artista, protagonista di un incidente che aveva costretto gli organizzatori a interrompere lo spettacolo, non ha riportato conseguenze gravi e potrà ora dedicarsi alla fase di recupero. La caduta aveva destato preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, ma gli accertamenti medici hanno escluso lesioni irreparabili.

Nello scatto condiviso sui suoi canali social, Noemi appare sorridente, con un microfono in mano e un computer appoggiato sul letto dell’ospedale San Pio di Vasto, struttura nella quale è rimasta ricoverata fino ai giorni scorsi.

Dopo le dimissioni, la cantante è rientrata a Roma, dove proseguirà il periodo di convalescenza prima di poter tornare nuovamente sul palco. I medici hanno indicato un periodo di riposo di circa quattro settimane, necessario per completare il recupero e consentire la ripresa dell’attività artistica.

Gli appuntamenti estivi previsti saranno quindi rinviati, in attesa del ritorno della cantante davanti al suo pubblico.

Lo riporta vastoweb.com.