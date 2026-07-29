Edizione n° 6141

BALLON D'ESSAI

LESINA MATARANTE // Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. “Sarò il sindaco della gente” (VIDEO)
27 Luglio 2026 - ore  20:24

CALEMBOUR

CANOSA CARABINIERI // Latitante catturato, era nascosto in una villa con piscina
28 Luglio 2026 - ore  08:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Ogni estate torno a Manfredonia e la trovo sempre più abbandonata”

MANFREDONIA CURA “Ogni estate torno a Manfredonia e la trovo sempre più abbandonata”

l racconto di una donna originaria di Manfredonia che segnala il degrado del principale polmone verde cittadino, ai piedi del Castello svevo-angioino

"Ogni estate torno a Manfredonia e la trovo sempre più abbandonata"

"Ogni estate torno a Manfredonia e la trovo sempre più abbandonata"

MANFREDONIA – «Ogni estate torno nella mia città con il cuore colmo di nostalgia. E ogni anno riparto con un dolore sempre più grande». È la testimonianza di una donna originaria di Manfredonia che, pur vivendo oggi fuori regione per motivi di lavoro, ha deciso di denunciare pubblicamente lo stato di degrado in cui versa uno dei luoghi simbolo della città: la Villa Comunale.

Il giardino pubblico che circonda il Castello di Manfredi, da sempre punto di ritrovo per famiglie, bambini e turisti, si presenta – secondo la segnalazione – in condizioni che destano forte preoccupazione. Rifiuti abbandonati, erbacce, aiuole trascurate e una manutenzione del verde pressoché assente restituiscono l’immagine di uno spazio pubblico lasciato all’incuria.

A rendere ancora più grave la situazione sarebbe la presenza di ratti che si aggirano tra le panchine e l’area giochi, arrivando a passare a pochi passi dai cittadini e dai bambini che frequentano quotidianamente il parco.

«I rifiuti sono anche il risultato dell’inciviltà di alcuni cittadini e visitatori – osserva la donna – ma la cura del verde, l’igiene urbana e gli interventi di derattizzazione competono all’amministrazione comunale. È su questi aspetti che, purtroppo, si registra un silenzio che dura da troppo tempo».

La cittadina lamenta inoltre una generale mancanza di attenzione verso le problematiche che interessano Manfredonia, sostenendo che molte segnalazioni rimangano senza risposta e che il degrado riguardi non solo la Villa Comunale, ma diversi altri punti della città.

A corredo della denuncia sono state inviate alcune fotografie che documentano lo stato di incuria dell’area. Nessuna immagine dei ratti, precisa la segnalante: «Sono stati più veloci di me a rifugiarsi nelle fogne».

 

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO