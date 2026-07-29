Ospedale Miulli, arriva la tecnica Z-POEM per curare il diverticolo di Zenker senza intervento chirurgico

L’Ospedale Miulli amplia l’offerta di cure mini-invasive introducendo la Z-POEM (Zenker Per-Oral Endoscopic Myotomy), una tecnica endoscopica innovativa destinata al trattamento del diverticolo di Zenker, una patologia che può compromettere in modo significativo la capacità di deglutire e alimentarsi.

La nuova procedura è stata adottata dall’UOC di Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica e consente di affrontare la patologia senza ricorrere a incisioni esterne e senza un intervento chirurgico tradizionale.

Il diverticolo di Zenker consiste nella formazione di una piccola sacca nella parte iniziale dell’esofago. Con il passare del tempo può provocare difficoltà nella deglutizione, rigurgiti, tosse, episodi di soffocamento e un generale peggioramento della qualità della vita dei pazienti.

La tecnica Z-POEM permette di intervenire direttamente sulla causa del disturbo attraverso un endoscopio inserito dalla bocca. Il medico raggiunge l’area interessata e procede al sezionamento delle fibre muscolari responsabili dell’ostruzione, favorendo il normale transito degli alimenti. Al termine della procedura, la parete esofagea viene richiusa mediante apposite clip endoscopiche.

“A differenza dell’intervento chirurgico tradizionale, che è più invasivo e può essere associato a un maggior rischio di complicanze – spiega il dott. Francesco Decembrino, direttore della U.O.C. di Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica – la Z-POEM rappresenta un trattamento mini-invasivo eseguito interamente per via endoscopica.”

“La procedura viene effettuata con assistenza anestesiologica, è rapida, sicura e permette nella maggior parte dei casi una ripresa precoce dell’alimentazione e un recupero più veloce. Il risultato è possibile grazie all’esperienza maturata dalla nostra équipe in questo tipo di procedure, per cui desidero ringraziare la dott.ssa Bianca Maria Quarta Colosso per il fondamentale contributo.”

L’introduzione della Z-POEM si inserisce nel percorso di crescita dell’Endoscopia Digestiva del Miulli, recentemente accreditata a livello nazionale dall’ente certificatore KIWA-CERMET secondo gli standard della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED).

Ogni anno l’unità operativa esegue oltre 5.000 procedure endoscopiche, tra cui più di 700 interventi bilio-pancreatici avanzati come EUS ed ERCP e oltre 70 procedure ad alta complessità, comprese tecniche come POEM, Z-POEM, ESD ed EMR.

L’arrivo di questa metodica conferma il ruolo del Miulli come centro di riferimento per l’endoscopia digestiva avanzata, grazie a un approccio che punta a ridurre l’invasività dei trattamenti e migliorare i tempi di recupero dei pazienti.

Negli ultimi anni l’endoscopia digestiva ha infatti trasformato profondamente il trattamento di numerose patologie dell’apparato digerente. Le tecniche più moderne consentono oggi di risolvere molti problemi senza ricorrere alla chirurgia tradizionale oppure di affiancare il chirurgo nei casi più complessi.

Questo risultato è possibile grazie alla collaborazione tra diverse specialità mediche, coinvolgendo gastroenterologi, chirurghi, anestesisti, radiologi, anatomopatologi, genetisti, medici nucleari e radioterapisti, all’interno di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi per garantire a ogni paziente la soluzione più adeguata.