Policlinico di Foggia, nuove frontiere nella cardiochirurgia: eseguiti i primi interventi transcatetere su valvole aortiche e mitrali

FOGGIA – Un importante passo avanti nella cardiochirurgia mininvasiva è stato compiuto dal Policlinico di Foggia, dove la Struttura di Cardiochirurgia Universitaria ha avviato con successo l’attività di trattamento transcatetere delle patologie valvolari aortiche e mitraliche. Nella scorsa settimana sono stati eseguiti i primi impianti di protesi aortiche transcatetere in pazienti già sottoposti a intervento chirurgico (tecnica Valve in Valve) e i primi trattamenti percutanei della valvola mitrale.

L’attività rientra nel percorso di innovazione clinica avviato negli ultimi mesi dalla Cardiochirurgia Universitaria, diretta dal professor Domenico Paparella, ed è il risultato del lavoro multidisciplinare dell’Heart Team, composto da cardiochirurghi, cardiologi interventisti e cardioanestesisti altamente specializzati.

Tra i professionisti coinvolti figurano, oltre al professor Paparella, il professor Michele Di Mauro, cardiochirurgo, il dottor Andrea Cuculo, cardiologo interventista, e il dottor Paolo Vetuschi, cardioanestesista, che hanno operato in stretta sinergia per garantire ai pazienti le più moderne opzioni terapeutiche.

La procedura Valve in Valve consente di impiantare una nuova valvola biologica per via percutanea all’interno di una protesi valvolare chirurgica deteriorata, evitando così un secondo intervento a cuore aperto e riducendo significativamente i rischi per pazienti già operati in passato. Per quanto riguarda la valvola mitrale, è stata adottata la tecnica di riparazione edge-to-edge, metodica mininvasiva ormai riconosciuta a livello internazionale per il trattamento dell’insufficienza mitralica in pazienti selezionati.

Grazie a queste procedure di ultima generazione, tutti i pazienti sono stati dimessi in tempi brevi, secondo i protocolli più avanzati della cardiochirurgia moderna, con evidenti benefici in termini di recupero post-operatorio e qualità della vita.

L’avvio di queste nuove attività rappresenta un ulteriore traguardo per la Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico di Foggia, che consolida il proprio ruolo come centro di riferimento per la cura delle patologie cardiovascolari ad alta complessità.

Un risultato che testimonia il livello di specializzazione raggiunto dalla struttura foggiana e l’impegno quotidiano dell’intera équipe nel garantire ai cittadini cure sempre più innovative, sicure ed efficaci, grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie e di un approccio multidisciplinare orientato all’eccellenza clinica.