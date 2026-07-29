E’ stato pubblicato il 24 luglio appena scorso il decreto del Ministero dell’Interno – di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – inerente interventi di rigenerazione urbana finanziati con le risorse assegnate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con scadenza fissata in termini improrogabili al 30 giugno scorso.

Per non bloccare progettazioni in stato avanzato e ‘bruciare’ risorse già stanziate, venendo incontro alle esigenze e alle richieste di numerose amministrazioni, il Governo nazionale ha deciso di spostare definitivamente la fonte dei finanziamenti dal PNRR al PNC (Piano Nazionale Complementare), che integra e potenzia i contenuti del PNRR attraverso lo stanziamento di ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, disponibili in aggiunta alle sovvenzioni e ai fondi previsti nell’ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF), con la nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2027.

Quattro progettazioni interessate a questa importante novità sono state curate dall’Amministrazione comunale di Foggia e precisamente quelle inerenti la ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio comunale “Pino Zaccheria”, la demolizione dell’ex Inceneritore e la bonifica dell’area di via San Severo, la rigenerazione del Mercato dei Fiori in via Sprecacenere e delle aree pertinenti, e il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio in Piazza Giovanni XXIII, ex sede della circoscrizione CEP.

Per alcuni di questi interventi, la scadenza del 31 dicembre 2027 sarà anche anticipata, in base ai livelli di avanzamento dei cantieri già avviati.