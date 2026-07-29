La Puglia è tra le regioni italiane maggiormente colpite dalla crisi climatica sulle coste. Secondo il rapporto Spiagge 2026 di Legambiente e dell’Osservatorio Città Clima, dal 2010 al 2026 sono stati registrati 136 eventi meteorologici estremi in territorio pugliese, un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia dopo la Sicilia.

A livello nazionale, il monitoraggio evidenzia 1.073 eventi estremi nelle aree costiere italiane, pari al 48% del totale. I fenomeni più frequenti sono allagamenti, trombe d’aria e mareggiate: negli ultimi cinque anni, in particolare, le mareggiate sono aumentate del 550% e i danni provocati dal vento dell’80%.

Tra le città più colpite figura Bari, che con 44 episodi registrati è la seconda città costiera italiana più interessata dagli eventi estremi dopo Genova. In 22 casi gli episodi sono stati legati ad allagamenti causati da precipitazioni intense.

Il quadro regionale è aggravato anche dal fenomeno dell’erosione costiera. La Puglia dispone di circa 673 chilometri di costa bassa, ma il 14,1% risulta interessato da processi erosivi. Inoltre, nel 2025 quasi 20 chilometri di costa sabbiosa pugliese non sono rientrati nel monitoraggio ordinario delle acque di balneazione, soprattutto in prossimità di foci, torrenti e scarichi.

Secondo Legambiente Puglia, serve un cambio di strategia nella gestione del territorio costiero, superando gli interventi emergenziali e puntando sulla prevenzione.

«La Puglia non può continuare a rincorrere le emergenze con interventi frammentati e opere rigide che spesso risolvono temporaneamente il problema in un punto, trasferendolo sul tratto di costa vicino – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia – Chiediamo alla Regione di approvare un vero Piano regionale di adattamento delle coste, dotato di risorse certe e coordinato con la pianificazione paesaggistica, urbanistica e di bacino. La priorità deve essere la prevenzione, attraverso la ricostruzione delle dune, la tutela delle zone umide, la rinaturalizzazione delle foci e il recupero della permeabilità dei suoli».

L’associazione ambientalista propone di privilegiare soluzioni basate sulla natura, limitando il ricorso a opere rigide come scogliere e barriere artificiali. Per Legambiente, eventuali ripascimenti devono essere preceduti da una valutazione complessiva delle dinamiche costiere e accompagnati da interventi di tutela degli ecosistemi.

Un altro tema centrale riguarda la fruizione del mare. Secondo Legambiente, garantire una quota di spiagge libere non è sufficiente se queste aree vengono collocate in zone marginali, vicino a scarichi o difficili da raggiungere.

L’associazione sottolinea comunque l’importanza economica del turismo balneare e delle attività collegate, chiedendo alla Regione Puglia di istituire un tavolo permanente sul futuro delle coste con il coinvolgimento di Comuni, operatori turistici e balneari, associazioni ambientaliste, cittadini, sindacati, università ed enti di ricerca.

L’obiettivo è trovare un equilibrio tra accesso libero al mare, tutela ambientale e sviluppo turistico sostenibile.

«La contrapposizione tra mare libero e sviluppo turistico è sbagliata e non aiuta a costruire soluzioni – sottolinea Salzedo – Una costa tutelata, accessibile e ben gestita rappresenta la principale risorsa del turismo pugliese. Occorre garantire i diritti dei cittadini e, nello stesso tempo, accompagnare gli operatori verso un modello più sostenibile, fondato sulla qualità dei servizi, sulla destagionalizzazione e sul rispetto del paesaggio».

Legambiente chiede inoltre che le future concessioni balneari tengano conto non solo dell’offerta economica, ma anche di sostenibilità ambientale, accessibilità, qualità dei servizi, tutela del lavoro e utilizzo di strutture leggere e amovibili. L’associazione propone anche l’istituzione di un’anagrafe pubblica delle concessioni e percorsi di collaborazione con il Terzo settore.

Particolare attenzione viene richiesta anche per la Posidonia spiaggiata, che non deve essere considerata un rifiuto ma una risorsa naturale capace di proteggere gli arenili dalle mareggiate e dall’erosione. Secondo Legambiente, sono necessari piani comunali che ne favoriscano la permanenza o il riutilizzo nel sistema spiaggia-duna.

In Puglia esistono già esperienze considerate positive, come il piano di gestione del Parco regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo a Gallipoli, dove interventi naturali hanno favorito la ricostruzione del sistema dunale. Anche nel Parco del Litorale di Ugento sono previsti interventi per il recupero degli habitat e la rimozione delle artificializzazioni.

«Proteggere la costa significa proteggere le comunità, il turismo e l’economia regionale – conclude la presidente di Legambiente Puglia – È il momento di costruire, attraverso un confronto serio e permanente, un modello capace di tenere insieme mare libero, tutela ambientale e sviluppo turistico sostenibile. La Puglia deve smettere di inseguire le emergenze e cominciare a programmare il futuro delle proprie coste».