San Marco la Catola, torna il torneo di calcio balilla ‘Aspettando la Jaletta’

Casa per la Vita “Brecciolosa” apre nuovamente le porte alla comunità di San Marco la Catola con la quinta edizione del torneo “Calcio Balilla – Aspettando la Jaletta”, un appuntamento dedicato alla socializzazione, all’incontro e alla promozione di una cultura dell’inclusione.

L’iniziativa si terrà giovedì 6 agosto 2026, a partire dalle ore 17.00, nel cortile della struttura situata in contrada Brecciolosa. Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti i cittadini, senza limiti di età.

Il torneo è promosso da Casa per la Vita “Brecciolosa”, struttura socio-sanitaria gestita dalla cooperativa Sicura srl del consorzio Oltre, che accoglie persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche. L’obiettivo dell’evento è favorire il dialogo tra gli ospiti della struttura e il territorio, creando occasioni di confronto attraverso il gioco e lo sport.

La manifestazione rappresenta un momento di apertura verso l’esterno, attraverso un rapporto continuo tra “il dentro e il fuori”: bambini, adulti e ospiti della struttura potranno condividere un’esperienza di amicizia, conoscenza reciproca e partecipazione.

Il torneo di biliardino, patrocinato dal Comune di San Marco la Catola, anticipa inoltre l’appuntamento con la tradizionale “Giostra della Jaletta”, la competizione equestre che coinvolge i cavalieri dei sette rioni del paese. La sfida consiste nell’infilare una verga all’interno della fessura posta sotto la “jaletta”, una tinozza di legno riempita d’acqua e sospesa tra due balconi.

“Aspettando la Jaletta” conferma così il valore dello sport come strumento di inclusione e abbattimento delle barriere, offrendo alla comunità un’occasione per incontrarsi e superare i pregiudizi legati alla malattia mentale.

Casa per la Vita “Brecciolosa” ospita, in forma temporanea o permanente, persone che hanno concluso percorsi psichiatrici riabilitativi residenziali e che necessitano di supporto nel mantenimento dell’autonomia personale e nei processi di inserimento o reinserimento sociale e lavorativo.