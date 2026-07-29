Il Comune di San Nicandro Garganico ha avviato la procedura per l’affidamento in concessione del complesso sportivo comunale “C.C. Mascolo”. La gestione della struttura di viale Kennedy sarà affidata per una durata di 10 anni, con l’obiettivo di garantire continuità nelle attività sportive e una migliore valorizzazione degli impianti.

La concessione riguarda l’intero complesso sportivo, comprendendo lo stadio, la palestra polivalente, gli spogliatoi, le tribune, gli impianti, le attrezzature e le aree di pertinenza.

Attraverso l’affidamento, l’amministrazione comunale punta a favorire una gestione efficiente e qualificata della struttura, promuovendo la pratica sportiva, il coinvolgimento delle associazioni locali e le attività rivolte ai giovani, alle scuole e alle persone con disabilità.

Il soggetto che si aggiudicherà la concessione dovrà garantire la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria degli spazi, oltre alla programmazione delle attività sportive e alla realizzazione degli eventuali interventi migliorativi previsti dalla documentazione di gara.

Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 7 settembre 2026. Il bando, con tutti i requisiti richiesti e la documentazione necessaria per partecipare, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Nicandro Garganico.

L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione delle strutture sportive cittadine, con l’obiettivo di rendere gli impianti sempre più accessibili e fruibili dalla comunità.

Lo riporta garganofm.com.