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GARGANO VITTIME San Nicandro Garganico, una fiaccolata per ricordare le vittime della strada

Una piazza gremita di ragazzi, famiglie e cittadini ha partecipato all’iniziativa, accendendo le fiaccole come simbolo delle vite spezzate troppo presto

San Nicandro Garganico

San Nicandro Garganico, una fiaccolata per ricordare le vittime della strada - Fonte Immagine: garganofm.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

La comunità di San Nicandro Garganico si è stretta in una fiaccolata dedicata alle giovani vittime degli incidenti stradali, trasformando il momento del ricordo in un messaggio collettivo di sensibilizzazione e responsabilità.

Una piazza gremita di ragazzi, famiglie e cittadini ha partecipato all’iniziativa, accendendo le fiaccole come simbolo delle vite spezzate troppo presto. Ogni luce ha rappresentato una storia, un volto e un futuro interrotto, lasciando spazio alla vicinanza verso le famiglie che hanno vissuto il dolore della perdita.

L’appuntamento non è stato soltanto un momento commemorativo, ma anche un’occasione per lanciare un appello concreto sulla necessità di rendere le strade più sicure attraverso prevenzione, consapevolezza e rispetto delle regole.

Nel corso della serata è stato sottolineato come il ricordo debba trasformarsi in un impegno quotidiano, partendo dall’educazione stradale nelle scuole e dal coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni.

Tra i comportamenti fondamentali per prevenire tragedie sono stati richiamati il rispetto dei limiti di velocità, il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze, l’utilizzo di cinture di sicurezza e caschi protettivi e una maggiore attenzione verso tutti gli utenti della strada, in particolare pedoni e ciclisti.

Un pensiero particolare è stato rivolto alle famiglie colpite dai lutti, il cui dolore è stato condiviso dall’intera comunità. La fiaccolata ha voluto ribadire che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e che solo attraverso comportamenti corretti e maggiore attenzione è possibile evitare nuove tragedie.

Lo riporta garganofm.com.

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