San Severo, 400 viaggiatori bloccati per gli incendi: il Commissario Cappetta elogia Polizia Locale e volontari

SAN SEVERO – Un’emergenza gestita con tempestività, professionalità e spirito di servizio. È il bilancio della giornata di domenica 26 luglio, quando circa 400 viaggiatori diretti verso il Nord Italia sono rimasti bloccati per diverse ore nella stazione ferroviaria di San Severo a causa dell’interruzione della linea provocata dagli incendi sviluppatisi in Molise.

Di fronte al disagio vissuto dai passeggeri, la Polizia Locale di San Severo, guidata dal comandante Marco d’Antuoni, ha immediatamente attivato il piano di emergenza, coordinando la rete comunale di Protezione Civile per garantire assistenza ai viaggiatori in attesa del ripristino dei collegamenti.

All’intervento hanno preso parte, oltre agli agenti della Polizia Locale, i volontari dell’AEOP, della Croce Rossa Italiana – Comitati di San Severo e Torremaggiore e di Radio Club San Severo, che hanno prestato supporto logistico e assistenziale in una giornata caratterizzata da temperature elevate e da una lunga attesa per centinaia di persone.

Successivamente, i passeggeri sono stati trasferiti mediante autobus sostitutivi verso la stazione di Termoli, consentendo così la prosecuzione del viaggio.

Per l’efficace gestione dell’emergenza è arrivato il pubblico riconoscimento del Commissario Straordinario del Comune di San Severo, Francesco Cappetta, che ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nelle operazioni di assistenza.

«Ringrazio pubblicamente il comandante Marco d’Antuoni, gli agenti della Polizia Locale e tutti gli operatori delle associazioni appartenenti alla rete di coordinamento della Protezione Civile Comunale – ha dichiarato Cappetta –. Sono intervenuti con grande tempestività in una situazione di forte disagio, assicurando assistenza e conforto a centinaia di persone in una giornata festiva particolarmente calda. Tutti hanno dimostrato un elevato spirito di servizio e una profonda umanità, qualità fondamentali nella gestione delle emergenze. A loro rivolgo un sincero elogio pubblico per quanto fatto a beneficio della comunità».

L’episodio ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze di polizia e volontariato, confermando l’efficacia del sistema locale di Protezione Civile nel fronteggiare situazioni straordinarie e garantire supporto concreto ai cittadini e ai viaggiatori in difficoltà.

Lo riporta LaGazzettadiSanSevero.it