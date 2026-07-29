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SAN SEVERO SASSUOLO San Severo Calcio 1922, rinnovata per il terzo anno l’affiliazione con il Sassuolo Calcio

La collaborazione punta a rafforzare il progetto dedicato alla formazione dei giovani calciatori e allo sviluppo della scuola calcio giallogranata

San Severo Calcio 1922

San Severo Calcio 1922, rinnovata per il terzo anno l'affiliazione con il Sassuolo Calcio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
San Severo // Sport //

Il San Severo Calcio 1922 conferma il proprio percorso di crescita nel settore giovanile rinnovando, per il terzo anno consecutivo, l’affiliazione con il Sassuolo Calcio. La collaborazione punta a rafforzare il progetto dedicato alla formazione dei giovani calciatori e allo sviluppo della scuola calcio giallogranata.

Confermato anche lo staff tecnico che accompagnerà le diverse categorie del settore giovanile. Il gruppo sarà composto da Vincenzo D’Inzeo e dal professor Leonardo Bilancia, educatori delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici; da mister Nazario Malerba, in possesso della qualifica UEFA B, che ricoprirà il ruolo di direttore tecnico delle categorie Pulcini, Esordienti e Under 14; e da mister Marcello Francazio, qualificato UEFA C, confermato come responsabile dell’Attività di Base per le stesse categorie.

Il rinnovo dell’accordo con il club emiliano rappresenta per la società sanseverese un’importante conferma del lavoro svolto negli ultimi anni e della volontà di costruire un percorso fondato sulla crescita sportiva ed educativa dei ragazzi.

“Il rinnovo dell’affiliazione con il Sassuolo Calcio rappresenta un’importante conferma del lavoro svolto. Continueremo a investire sulla formazione dei giovani con uno staff qualificato e un progetto che mette al centro educazione, crescita e valori sportivi”, ha dichiarato il dottor Michele Pistillo, responsabile del settore giovanile.

La collaborazione con il Sassuolo Calcio si inserisce dunque in un progetto più ampio volto a offrire ai giovani atleti del territorio una formazione tecnica qualificata e un ambiente basato sui valori dello sport, della crescita personale e del rispetto.

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