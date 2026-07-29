Il Commissario Straordinario del Comune di San Severo, Francesco Cappetta, ha rivolto un pubblico ringraziamento alla Polizia Locale e alle associazioni di Protezione Civile intervenute domenica 26 luglio per assistere centinaia di passeggeri rimasti fermi nella stazione ferroviaria cittadina a causa dell’interruzione della linea provocata dagli incendi divampati nel vicino Molise.

La situazione di emergenza aveva coinvolto circa 400 viaggiatori diretti verso il Nord Italia, costretti a sostare per diverse ore nello scalo ferroviario di San Severo in attesa del ripristino dei collegamenti e dell’organizzazione dei trasferimenti sostitutivi verso Termoli.

A coordinare gli interventi è stata la Polizia Locale di San Severo, guidata dal comandante Marco d’Antuoni, che ha attivato il piano di emergenza attraverso la rete locale della Protezione Civile Comunale. All’operazione hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale, l’associazione AEOP, la Croce Rossa Italiana dei comitati di San Severo e Torremaggiore e Radio Club San Severo.

Grazie al lavoro sinergico delle squadre impegnate, è stata garantita assistenza ai passeggeri in una giornata caratterizzata da temperature elevate e da una situazione di forte disagio, fino al trasferimento dei viaggiatori tramite autobus sostitutivi alla stazione di Termoli.

“Ringrazio pubblicamente – dichiara il Commissario Straordinario del Comune di San Severo dott. Francesco Cappetta – il Comandante della nostra Polizia Locale Marco d’Antuoni, gli agenti e tutti gli operatori delle associazioni che fanno parte della rete di coordinamento della Protezione Civile Comunale, i quali sono intervenuti in una situazione di così grave disagio, assicurando a centinaia di persone assistenza e conforto, in una giornata festiva così calda”.

Cappetta ha poi sottolineato il valore umano dell’intervento svolto: “Tutti gli operatori coinvolti hanno manifestato un notevole spirito di servizio e tanta umanità, qualità indispensabili in momenti particolarmente complessi. A loro indirizzo un pubblico elogio per quanto fatto a beneficio della comunità”.