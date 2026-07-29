“Scongiurato l’aumento della TARI per le utenze non domestiche nel Comune di San Giovanni Rotondo.

In merito all’ultimo Consiglio Comunale del 27 Luglio, possiamo affermare con soddisfazione che la Sindaca Floriana Natale ha accolto con spirito collaborativo le istanze delle attività commerciali e delle strutture ricettive. Queste ultime, attraverso la riscossione dell’imposta di soggiorno versata dai pellegrini che pernottano nelle strutture, hanno contribuito in maniera determinante a scongiurare l’aumento della TARI per le utenze non domestiche”.

“Mi auguro che, in un futuro prossimo, l’imposta di soggiorno venga impiegata sempre più per le finalità per cui è stata istituita: realizzare infrastrutture e servizi utili ai pellegrini e ai visitatori di San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, infatti, non è soltanto il Convento dei Cappuccini, ma è anche un centro storico ricco di storia, cultura e tradizioni che meritano di essere valorizzate”.

Lo dichiara Francesco Cocola.