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C FOGGIA Serie C ufficiale: l’Audace Cerignola nel girone C con Bari, Catania e Salernitana

Dal punto di vista geografico, il girone è composto da 7 squadre pugliesi, 7 campane, 2 calabresi, 2 lucane, una siciliana e una lombarda

archivio FOGGIA AUDACE - ph maizzi

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Come previsto, l’Audace Cerignola è stata inserita nel girone C, un raggruppamento che si preannuncia tra i più competitivi della categoria.

Per i gialloblù si prospetta una stagione ricca di sfide di alto livello contro piazze storiche del calcio italiano. Nel girone figurano infatti Bari, Catania, Salernitana, Foggia, Cosenza, Crotone, Barletta e Casertana, oltre all’Inter Under 23, pronta a misurarsi sui campi del Sud.

Completano il raggruppamento Potenza, Team Altamura, Monopoli, Casarano, Savoia, Cavese, Giugliano, Sorrento, Scafatese e Picerno, in un campionato che promette equilibrio, intensità e grande spettacolo.

Le squadre del girone C

  • Audace Cerignola
  • Bari
  • Barletta
  • Casarano
  • Casertana
  • Catania
  • Cavese
  • Cosenza
  • Crotone
  • Foggia
  • Giugliano
  • Inter Under 23
  • Monopoli
  • Picerno
  • Potenza
  • Salernitana
  • Savoia
  • Scafatese
  • Sorrento
  • Team Altamura

Dal punto di vista geografico, il girone è composto da 7 squadre pugliesi, 7 campane, 2 calabresi, 2 lucane, una siciliana e una lombarda, confermando la forte impronta meridionale del raggruppamento.

L’attesa ora si sposta alla giornata di giovedì 30 luglio, quando la Lega Pro renderà noti i calendari della stagione 2026/27, primo passo verso un campionato che si annuncia tra i più affascinanti e combattuti degli ultimi anni. Lo riporta cerignolaviva.it

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