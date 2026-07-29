La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Come previsto, l’Audace Cerignola è stata inserita nel girone C, un raggruppamento che si preannuncia tra i più competitivi della categoria.
Per i gialloblù si prospetta una stagione ricca di sfide di alto livello contro piazze storiche del calcio italiano. Nel girone figurano infatti Bari, Catania, Salernitana, Foggia, Cosenza, Crotone, Barletta e Casertana, oltre all’Inter Under 23, pronta a misurarsi sui campi del Sud.
Completano il raggruppamento Potenza, Team Altamura, Monopoli, Casarano, Savoia, Cavese, Giugliano, Sorrento, Scafatese e Picerno, in un campionato che promette equilibrio, intensità e grande spettacolo.
Le squadre del girone C
- Audace Cerignola
- Bari
- Barletta
- Casarano
- Casertana
- Catania
- Cavese
- Cosenza
- Crotone
- Foggia
- Giugliano
- Inter Under 23
- Monopoli
- Picerno
- Potenza
- Salernitana
- Savoia
- Scafatese
- Sorrento
- Team Altamura
Dal punto di vista geografico, il girone è composto da 7 squadre pugliesi, 7 campane, 2 calabresi, 2 lucane, una siciliana e una lombarda, confermando la forte impronta meridionale del raggruppamento.
L’attesa ora si sposta alla giornata di giovedì 30 luglio, quando la Lega Pro renderà noti i calendari della stagione 2026/27, primo passo verso un campionato che si annuncia tra i più affascinanti e combattuti degli ultimi anni. Lo riporta cerignolaviva.it