Edizione n° 6142

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia riammesso in C, Casillo: “Giusto premio. Mercato? Siamo in ritardo”
29 Luglio 2026 - ore  09:21

CALEMBOUR

ANDREA BRUZZECHESSE // Morto a 59 anni lo chef Andrea Bruzzechesse, la tragedia
29 Luglio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sicurezza alimentare, rinnovata intesa ASL – Guardia Costiera: monitoraggio costante Golfo di Manfredonia

MARE Sicurezza alimentare, rinnovata intesa ASL – Guardia Costiera: monitoraggio costante Golfo di Manfredonia

I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi microbiologiche e chimiche per verificare la qualità delle acque e dei molluschi destinati al consumo umano

# Sicurezza alimentare, rinnovata l'intesa tra ASL Foggia e Guardia Costiera: monitoraggio costante delle acque del Golfo di Manfredonia **FOGGIA** – Prosegue la collaborazione tra **ASL Foggia** e **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia** per garantire la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente marino. È stato infatti rinnovato l'Atto di Intesa che disciplina le attività di monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi nelle aree marine di produzione della provincia di Foggia. L'accordo, valido per il triennio **2026-2028**, è stato sottoscritto dalla direttrice generale di ASL Foggia, **Tiziana Dimatteo**, e dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, **capitano di fregata Marco Pepe**, alla presenza del capo del Servizio Operativo della Guardia Costiera, **capitano di corvetta Francesco Petrunelli**, e del direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B), **Angelo Castelluccio**. L'intesa, approvata con deliberazione n. 384 del 22 luglio 2026, assicura la continuità del piano di sorveglianza previsto dalla normativa europea e regionale, indispensabile per mantenere la classificazione sanitaria delle acque di allevamento e delle zone destinate alla raccolta dei molluschi bivalvi. ## Monitoraggio settimanale delle acque Le attività saranno coordinate dal **Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B)** del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia e prevedono uscite settimanali in mare per il prelievo di campioni nei punti georeferenziati individuati dalla Regione Puglia. I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi microbiologiche e chimiche per verificare la qualità delle acque e dei molluschi destinati al consumo umano, nel rispetto della normativa europea e del Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare. «Il monitoraggio – spiega il direttore del SIAV-B, **Angelo Castelluccio** – permette di individuare tempestivamente eventuali contaminazioni di natura microbiologica, chimica o ambientale, garantendo elevati standard qualitativi lungo tutta la filiera produttiva e offrendo maggiori garanzie ai consumatori». ## Il supporto operativo della Guardia Costiera Determinante sarà il contributo della **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia**, che metterà a disposizione personale specializzato e mezzi navali per consentire lo svolgimento delle operazioni di campionamento nelle aree di produzione dei molluschi. «La sottoscrizione di questo Atto di Intesa – sottolinea il comandante **Marco Pepe** – consolida una collaborazione istituzionale fondata su un obiettivo comune: tutelare la salute dei cittadini, garantire la sicurezza alimentare e salvaguardare l'ambiente marino. Il supporto operativo della Guardia Costiera consentirà di mantenere un controllo costante delle acque e di sostenere un comparto produttivo di grande rilevanza economica per il territorio». ## Un impegno condiviso per salute, ambiente ed economia Per la direttrice generale di ASL Foggia, **Tiziana Dimatteo**, la cooperazione tra istituzioni rappresenta un elemento strategico per rafforzare le attività di prevenzione e vigilanza. «La collaborazione tra ASL e Capitaneria di Porto – evidenzia Dimatteo – rende più efficaci i controlli ufficiali grazie alla condivisione di competenze e risorse. Il monitoraggio costante delle acque è fondamentale per sostenere la molluschicoltura, garantire la qualità dei prodotti destinati ai consumatori e preservare la classificazione sanitaria delle aree di allevamento, valorizzando una filiera produttiva di eccellenza».
AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Prosegue la collaborazione tra ASL Foggia e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia per garantire la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente marino. È stato infatti rinnovato l’Atto di Intesa che disciplina le attività di monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi nelle aree marine di produzione della provincia di Foggia.

L’accordo, valido per il triennio 2026-2028, è stato sottoscritto dalla direttrice generale di ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, e dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, capitano di fregata Marco Pepe, alla presenza del capo del Servizio Operativo della Guardia Costiera, capitano di corvetta Francesco Petrunelli, e del direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B), Angelo Castelluccio.

L’intesa, approvata con deliberazione n. 384 del 22 luglio 2026, assicura la continuità del piano di sorveglianza previsto dalla normativa europea e regionale, indispensabile per mantenere la classificazione sanitaria delle acque di allevamento e delle zone destinate alla raccolta dei molluschi bivalvi.

Monitoraggio settimanale delle acque

Le attività saranno coordinate dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B) del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia e prevedono uscite settimanali in mare per il prelievo di campioni nei punti georeferenziati individuati dalla Regione Puglia.

I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi microbiologiche e chimiche per verificare la qualità delle acque e dei molluschi destinati al consumo umano, nel rispetto della normativa europea e del Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare.

«Il monitoraggio – spiega il direttore del SIAV-B, Angelo Castelluccio – permette di individuare tempestivamente eventuali contaminazioni di natura microbiologica, chimica o ambientale, garantendo elevati standard qualitativi lungo tutta la filiera produttiva e offrendo maggiori garanzie ai consumatori».

Il supporto operativo della Guardia Costiera

Determinante sarà il contributo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, che metterà a disposizione personale specializzato e mezzi navali per consentire lo svolgimento delle operazioni di campionamento nelle aree di produzione dei molluschi.

«La sottoscrizione di questo Atto di Intesa – sottolinea il comandante Marco Pepe – consolida una collaborazione istituzionale fondata su un obiettivo comune: tutelare la salute dei cittadini, garantire la sicurezza alimentare e salvaguardare l’ambiente marino. Il supporto operativo della Guardia Costiera consentirà di mantenere un controllo costante delle acque e di sostenere un comparto produttivo di grande rilevanza economica per il territorio».

Un impegno condiviso per salute, ambiente ed economia

Per la direttrice generale di ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, la cooperazione tra istituzioni rappresenta un elemento strategico per rafforzare le attività di prevenzione e vigilanza.

«La collaborazione tra ASL e Capitaneria di Porto – evidenzia Dimatteo – rende più efficaci i controlli ufficiali grazie alla condivisione di competenze e risorse. Il monitoraggio costante delle acque è fondamentale per sostenere la molluschicoltura, garantire la qualità dei prodotti destinati ai consumatori e preservare la classificazione sanitaria delle aree di allevamento, valorizzando una filiera produttiva di eccellenza».

Con il rinnovo dell’accordo, ASL Foggia conferma il proprio impegno nella prevenzione e nella sicurezza alimentare, rafforzando un sistema di controlli essenziale per la tutela della salute pubblica, la protezione dell’ecosistema marino e la competitività delle produzioni ittiche del Golfo di Manfredonia. # Sicurezza alimentare, rinnovata l'intesa tra ASL Foggia e Guardia Costiera: monitoraggio costante delle acque del Golfo di Manfredonia **FOGGIA** – Prosegue la collaborazione tra **ASL Foggia** e **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia** per garantire la sicurezza alimentare, la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente marino. È stato infatti rinnovato l'Atto di Intesa che disciplina le attività di monitoraggio dei molluschi bivalvi vivi nelle aree marine di produzione della provincia di Foggia. L'accordo, valido per il triennio **2026-2028**, è stato sottoscritto dalla direttrice generale di ASL Foggia, **Tiziana Dimatteo**, e dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, **capitano di fregata Marco Pepe**, alla presenza del capo del Servizio Operativo della Guardia Costiera, **capitano di corvetta Francesco Petrunelli**, e del direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B), **Angelo Castelluccio**. L'intesa, approvata con deliberazione n. 384 del 22 luglio 2026, assicura la continuità del piano di sorveglianza previsto dalla normativa europea e regionale, indispensabile per mantenere la classificazione sanitaria delle acque di allevamento e delle zone destinate alla raccolta dei molluschi bivalvi. ## Monitoraggio settimanale delle acque Le attività saranno coordinate dal **Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAV-B)** del Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia e prevedono uscite settimanali in mare per il prelievo di campioni nei punti georeferenziati individuati dalla Regione Puglia. I campioni raccolti saranno sottoposti ad analisi microbiologiche e chimiche per verificare la qualità delle acque e dei molluschi destinati al consumo umano, nel rispetto della normativa europea e del Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare. «Il monitoraggio – spiega il direttore del SIAV-B, **Angelo Castelluccio** – permette di individuare tempestivamente eventuali contaminazioni di natura microbiologica, chimica o ambientale, garantendo elevati standard qualitativi lungo tutta la filiera produttiva e offrendo maggiori garanzie ai consumatori». ## Il supporto operativo della Guardia Costiera Determinante sarà il contributo della **Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia**, che metterà a disposizione personale specializzato e mezzi navali per consentire lo svolgimento delle operazioni di campionamento nelle aree di produzione dei molluschi. «La sottoscrizione di questo Atto di Intesa – sottolinea il comandante **Marco Pepe** – consolida una collaborazione istituzionale fondata su un obiettivo comune: tutelare la salute dei cittadini, garantire la sicurezza alimentare e salvaguardare l'ambiente marino. Il supporto operativo della Guardia Costiera consentirà di mantenere un controllo costante delle acque e di sostenere un comparto produttivo di grande rilevanza economica per il territorio». ## Un impegno condiviso per salute, ambiente ed economia Per la direttrice generale di ASL Foggia, **Tiziana Dimatteo**, la cooperazione tra istituzioni rappresenta un elemento strategico per rafforzare le attività di prevenzione e vigilanza. «La collaborazione tra ASL e Capitaneria di Porto – evidenzia Dimatteo – rende più efficaci i controlli ufficiali grazie alla condivisione di competenze e risorse. Il monitoraggio costante delle acque è fondamentale per sostenere la molluschicoltura, garantire la qualità dei prodotti destinati ai consumatori e preservare la classificazione sanitaria delle aree di allevamento, valorizzando una filiera produttiva di eccellenza».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO