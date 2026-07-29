Un intervento di pulizia a Siponto diventa il simbolo di un cambiamento culturale, grazie alla presenza di due operatrici impegnate nelle attività di igiene urbana, un settore che per molti anni, nella città, è stato svolto quasi esclusivamente da uomini.

A sottolineare il valore di questa immagine è l’assessora Rita Valentino, che evidenzia come non si tratti di un semplice dettaglio, ma di un segnale concreto di inclusione e pari opportunità.

“Dietro un ordinario intervento di pulizia a Siponto ci sono due donne al lavoro. Un’immagine che racconta un cambiamento importante.”

L’assessora ricorda che per lungo tempo questo ambito lavorativo è stato considerato prevalentemente maschile, mentre oggi la presenza femminile dimostra che competenza e professionalità non hanno genere.

“Per tanti anni questo è stato un settore in cui, nella nostra città, hanno lavorato quasi esclusivamente uomini. Oggi vedere anche donne impegnate con professionalità e competenza significa abbattere uno stereotipo e dimostrare che non esistono lavori “da uomini” o “da donne”, ma persone capaci che meritano le stesse opportunità.”

Valentino ribadisce inoltre di aver sostenuto un modello di selezione basato esclusivamente sul merito, senza discriminazioni.

“Ho creduto fortemente che le selezioni fossero aperte a tutti, senza distinzioni, perché il lavoro deve essere un’opportunità fondata sul merito.”

Secondo l’assessora, la fotografia racconta non soltanto un servizio svolto con attenzione per la collettività, ma rappresenta una città che evolve anche attraverso piccoli gesti capaci di favorire l’inclusione e superare gli stereotipi.

“Questa foto non racconta solo un servizio svolto con cura per la comunità. Racconta una città che, passo dopo passo, cambia anche attraverso piccoli grandi segnali di inclusione.”

Infine, Rita Valentino ha rivolto un pensiero a tutto il personale dell’azienda che quotidianamente opera sul territorio.

“Buon lavoro a tutte le operatrici e agli operatori di A.S.E., che ogni giorno si prendono cura del nostro territorio.”

Lo riporta su Facebook, Rita Valentino.