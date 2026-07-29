Pietrelcina (BN), 27 luglio 2026. «Padre Stefano Zitti, confratello di padre Pio e direttore del Seminario Serafico di Pietrelcina negli anni Ottanta del secolo scorso, come ho già raccontato sulle pagine del settimanale nazionale Di Più, mi portava a casa dei parenti di padre Pio: Paris De Nunzio (parente della mamma di padre Pio, Giuseppa De Nunzio) e sua moglie Maria Pennisi, due genitori santi.

Maria, nell’ultimo periodo della sua vita, vedeva la Madonna apparire nella sua casa, come ho raccontato sulle pagine del mensile Gente Mese all’inizio degli anni Novanta. Quella casa, oggi trasformata in un hotel a tre stelle, è passata dalla famiglia De Nunzio ad altri proprietari, che hanno deciso di chiamarla “Hotel Rosario”. In questo stabile sono stati recitati innumerevoli rosari da Maria e da suo marito Paris, nonni di padre Pio (omonimo del Santo), figlio di una delle loro figlie.

Padre Pio (nipote di Paris e Maria), dagli Stati Uniti, si è recato anni fa a Pietrelcina per rendere omaggio ai nonni ormai defunti e visitare la casa in cui essi vissero insieme alla madre. Proprio in questa casa, oggi divenuta hotel, ha pernottato Mogol.

Con circa 600 milioni di dischi venduti, Mogol è uno degli artisti più importanti del panorama musicale mondiale. L’ho incontrato casualmente a Pietrelcina, il mio caro paese, dove ho vissuto l’infanzia e la formazione nel Seminario Serafico voluto da padre Pio. Gli ho donato una copia del libro dedicato al Santo.

Mogol è devoto a padre Pio. È stato anche in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dove ha incontrato i Frati Cappuccini durante il periodo della pandemia da coronavirus. È inoltre devoto a San Michele Arcangelo, capo delle milizie celesti.

Ho avuto l’onore di donare al maestro Mogol, grande protagonista della storia della musica contemporanea, il libro su padre Pio dal titolo Padre Pio, l’amico di sempre, scritto dalla mia amica e collega di sempre, la prof.ssa Loreta Nunziata, presidente del “Centro di Cultura e Solidarietà Giovanni Paolo II”, con sede a Foggia.

Giungano a Mogol gli auguri miei, Giuseppe Saldutto, e quelli della prof.ssa Loreta Nunziata.»

Mogol ha pernottato all’Hotel Rosario, nei pressi della sede del Comune di Pietrelcina. Nella struttura, quando era in vita padre Pio, vivevano Paris De Nunzio e sua moglie Maria Pennisi, nonni di padre Pio (omonimo e parente del Santo), il quale oggi risiede negli Stati Uniti. Nelle sue vene scorre il sangue della famiglia di padre Pio da Pietrelcina.

A cura di Giuseppe Saldutto.