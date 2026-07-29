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Home // Cronaca // Tenta di entrare in un appartamento con un martello: arrestato 42enne

TARANTO FOGGIA Tenta di entrare in un appartamento con un martello: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni, di origine marocchina, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, è stato arrestato dai carabinieri

Carabinieri

Tenta di entrare in un appartamento con un martello: arrestato 42enne - Fonte Immagine non riferita al testo: laprovinciaonline.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Ha cercato di fare irruzione in un appartamento occupato da un regolare affittuario, colpendo la porta d’ingresso con un martello e minacciando di morte la persona presente all’interno. Per questo un uomo di 42 anni, di origine marocchina, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, è stato arrestato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe tentato di prendere possesso dell’abitazione nonostante fosse già occupata. Durante l’azione avrebbe utilizzato un martello per colpire ripetutamente la porta d’ingresso, intimando all’inquilino di aprire e rivolgendogli gravi minacce.

La situazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto. I militari sono arrivati sul posto mentre la vicenda era ancora in corso e sono riusciti a bloccare il 42enne, riportando la situazione alla calma e mettendo in sicurezza l’abitazione.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di violenza privata, minaccia e danneggiamento.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare la presenza di eventuali ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Lo riporta buonasera24.it.

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