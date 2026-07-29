Ormai ci siamo. A Manfredonia, venerdì 31 luglio, torna Ciambò, uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese. E a un passo dal porto vecchio, in viale Miramare, c’è grande attesa per la sua componente più informale e conviviale: il Villaggio dello Street Food.

A partire dalle ore 19, il Villaggio proporrà degustazioni dei piatti tipici della tradizione manfredoniana, in un percorso di sapori pensato per essere gustato al volo, tra bancarelle e postazioni gastronomiche curate dalle attività locali. Cibo e beverage di qualità, in un contesto piacevole e informale, ideale per una serata tra amici o in famiglia.

Ad accompagnare le degustazioni, per tutta la durata dell’evento, sarà la buona musica dal vivo, elemento che lega il Villaggio allo scenario più ampio della serata di Ciambò, contribuendo a creare un’atmosfera rilassata e suggestiva, perfetta per godersi la costa sotto le stelle.

“Il Villaggio dello Street Food – afferma Matteo Gentile, assessore allo Sviluppo economico di Manfredonia – permette di assaporare più proposte nell’arco della stessa serata – Muovendosi liberamente tra gli stand, il pubblico avrà la possibilità di godersi un viaggio speciale tra le tipicità del territorio, trascorrendo un venerdì sera alternativa, in una cornice d’eccezione”.

Un’occasione per scoprire, in una sola tappa, la varietà gastronomica di Manfredonia, in un evento promosso dal Comune di Manfredonia nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, organizzato da Studio360 con il supporto di Partesa, Slow Food Manfredonia, Pro Loco Manfredonia, GAL Pesca, IPEOA “Michele Lecce” e ConfCommercio Foggia.

Per informazioni, è possibile visitare le pagine Facebook e Instagram dell’evento.