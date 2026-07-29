Alta tensione durante il Consiglio comunale di Vieste, dove l’ex assessore Tano Paglialonga è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco Giuseppe Nobiletti, l’ex assessora regionale al Turismo Graziamaria Starace e un dirigente comunale.

Paglialonga, indicato come testimone chiave nell’inchiesta condotta dalla Procura di Foggia, ha pronunciato parole durissime, sostenendo di essere stato isolato e danneggiato dopo aver deciso di riferire quanto era a sua conoscenza agli inquirenti.

«Non potevo far finta di nulla», ha affermato l’ex assessore, rivendicando la scelta di collaborare con la magistratura e di non voltarsi dall’altra parte davanti a fatti da lui ritenuti gravi. Durante il suo intervento avrebbe inoltre denunciato un clima di boicottaggio nei suoi confronti, anche ai danni della propria attività commerciale.

Il confronto si è rapidamente trasformato in uno scontro politico. Durante le dichiarazioni dell’ex componente della Giunta, alcuni consiglieri comunali hanno lasciato l’aula, contestando la scelta di utilizzare la seduta consiliare per affrontare una vicenda al centro di un procedimento giudiziario.

Paglialonga ha interpretato l’uscita dei consiglieri come il segnale di una volontà di impedirgli di raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti. Secondo l’ex assessore, dopo l’emersione dell’indagine nella città sarebbe calato un clima di silenzio e isolamento nei confronti di chi aveva scelto di testimoniare.

La replica del sindaco Nobiletti

Immediata la risposta del sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha respinto le accuse e dichiarato di non accettare «lezioni di legalità» da Paglialonga.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che il Consiglio comunale non può essere trasformato in un’aula di tribunale e che le questioni giudiziarie devono essere affrontate nelle sedi competenti.

Il rapporto politico tra i due si era interrotto nel mese di giugno, quando Nobiletti aveva revocato le deleghe a Paglialonga. Il sindaco aveva motivato la decisione con il venir meno del rapporto di fiducia, dopo aver appreso che l’allora assessore aveva registrato alcune conversazioni con componenti dell’Amministrazione comunale.

Paglialonga aveva invece sostenuto che la sua estromissione fosse collegata alla decisione di non tacere e di consegnare agli investigatori elementi ritenuti rilevanti.

La vicenda riguarda un’inchiesta per una presunta ipotesi di concussione in concorso. Secondo quanto riportato dalle testate che hanno seguito il caso, risultano coinvolti il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, Graziamaria Starace e un dirigente dell’Ufficio tecnico comunale.

Al centro degli accertamenti ci sarebbero presunte pressioni relative a una concessione demaniale. Paglialonga avrebbe registrato alcune conversazioni e successivamente riferito agli inquirenti, diventando uno dei principali testimoni dell’indagine.

Le accuse sono ancora al vaglio della magistratura e le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

La seduta consiliare ha evidenziato una frattura ormai profonda all’interno della politica viestana. Da una parte Paglialonga rivendica di aver agito in nome della legalità e accusa l’Amministrazione di averlo isolato; dall’altra Nobiletti respinge ogni contestazione e difende la decisione di revocargli le deleghe.

Lo scontro, nato sul terreno giudiziario, è diventato così anche politico e istituzionale. Mentre la Procura prosegue gli accertamenti, a Vieste resta un clima di forte tensione, con maggioranza ed ex assessore impegnati in una contrapposizione destinata a proseguire. Lo riporta repubblica.it