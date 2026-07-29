Volevamo portare aiuti a Gaza a Foggia il racconto degli attivisti bloccati (foto video)

FOGGIA – Una serata di testimonianze, riflessione e solidarietà per mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

Alla Casa del Giovane di Foggia si è svolto l’incontro promosso dalla Comunità Sulla strada di Emmaus, dal Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace e da Project Allegria OdV, dedicato alla situazione nella Striscia e all’esperienza degli attivisti del Global Sumud Convoy fermati per un mese in Libia.

Protagonisti dell’iniziativa Dina Alberizia, Domenico Centrone e Sara Suriano. Alberizia e Centrone hanno raccontato la loro esperienza all’interno della missione internazionale che puntava a raggiungere Gaza via terra, attraversando Libia ed Egitto fino al valico di Rafah, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari e sanitari alla popolazione civile.

Nel corso della serata è stato inoltre proiettato il documentario “Gaza: medici sotto attacco”, dedicato alle condizioni del personale sanitario e delle strutture ospedaliere nella Striscia, mentre una raccolta fondi è stata destinata alle attività umanitarie, educative e sociali di Project Allegria, presente anche a San Severo e impegnata con un operatore sul territorio di Gaza a sostegno di bambini e minori.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di sensibilizzazione sulle richieste avanzate dai promotori: il cessate il fuoco immediato, il libero accesso degli aiuti umanitari e un maggiore impegno della comunità internazionale nel rispetto del diritto internazionale e della tutela della popolazione civile.