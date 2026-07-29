Zapponeta celebra i 15 anni della Sagra del Pesce: gusto, tradizione e turismo al centro della festa

ZAPPONETA – Quindici anni di storia, sapori e promozione del territorio. Domenica 2 agosto, a partire dalle 19.30 in piazza Aldo Moro, Zapponeta ospiterà la XV edizione della Sagra del Pesce, appuntamento simbolo dell’estate cittadina inserito nel cartellone del Zapponeta Blu Festival.

L’edizione 2026 segna un traguardo importante per una manifestazione che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per residenti e turisti, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali e dell’identità marinara del territorio.

Per celebrare il quindicesimo anniversario, la Pro Loco di Zapponeta ha predisposto un programma ricco di novità. Accanto al tradizionale menù con pasta allo scoglio, frittura di paranza e anguria, farà il suo debutto il panino con il polpo preparato dallo chef, proposta pensata per esaltare la qualità del pescato locale e ampliare l’offerta gastronomica della manifestazione.

La serata non sarà dedicata soltanto alla cucina. Il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica dal caratteristico colore blu, mentre il progetto COSTA – Comunità Ospitanti per il Turismo Accessibile promuoverà iniziative di sensibilizzazione dedicate a un turismo sempre più inclusivo e sostenibile.

«La Sagra del Pesce compie quindici anni e continua a rappresentare la nostra missione di promozione gastronomica e turistica del territorio», sottolinea il presidente della Pro Loco, Francesco Proce, evidenziando come l’inserimento nel Blu Festival abbia rafforzato ulteriormente il valore della manifestazione. Il presidente ha inoltre ricordato il contributo dei volontari, in particolare delle numerose donne impegnate nell’organizzazione, e il ruolo dell’evento nella crescita dell’immagine di Zapponeta, oggi protagonista di una crescente visibilità regionale e nazionale, testimoniata anche dalla presenza alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e dal conseguimento della nona Bandiera Blu consecutiva.

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 2 agosto in piazza Aldo Moro, dove gastronomia, cultura e promozione del territorio si uniranno in una serata che punta a confermare la Sagra del Pesce tra gli eventi più rappresentativi dell’estate pugliese.