Foggia, contributo fitto, in pagamento i mandati per il sostegno alle locazioni

Di:

Foggia – SARANNO in pagamento da domani venerdì 30 agosto, presso le agenzie dell’istituto di, i contributi per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione spettanti ai. Lo comunica il servizio Politiche abitative del Comune di Foggia facendo riferimento ai mandati 8101, 8102 e 8103 del Servizio Finanziario e politiche patrimoniali.

“Nonostante la concomitanza del periodo feriale – spiegano il sindaco Gianni Mongelli e la consigliere delegato Annarita Palmieri -, siamo stati in grado di adempiere pienamente a un impegno che abbiamo preso con le numerose famiglie foggiane che hanno fatto richiesta del contributo per il fitto con la tempistica legata alla necessità di elaborare un mole notevole di dati connessi all’elevato numero di cittadini beneficiari. Appena ricevuto il mandato della Regione Puglia (13 agosto 2013, ndr), ci siamo prontamente attivati e il tutto si è concluso nei tempi usualmente impiegati anche negli anni passati. Purtroppo alcuni atteggiamenti speculativi sulle sofferenze di chi quotidianamente deve affrontare situazioni di difficoltà economica non hanno fatto che aumentare tensioni inutili: numerosi cittadini si sono presentati, istigati da chi eventualmente non ha contezza di questioni amministrative, presso gli sportelli degli istituti bancari senza poter presentare alcun titolo. Una situazione spiacevole, che ha visto protagonisti ignari cittadini che sono stati coinvolti in una polemica strumentale e tendenziosa. Ci auguriamo – concludono Mongelli e Palmieri – che ogni discussione sull’argomento si possa considerare chiusa: da domani le famiglie destinatarie del contributo potranno riscuotere le somme dovute e questa è l’unica notizia degna di rilievo”.

Redazione Stato