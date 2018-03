Di:



Vieste – LA Capitaneria di Porto di Vieste è intervenuta stamani in seguito ad un incidente in danno di surfista tedesco, nelle acque antistanti località Spiaggia Lunga agro del Comune di Vieste (Fg) – Centro Vacanze Oriente. L’uomo è riuscito a guadagnare la riva a nuoto. La pattuglia a terra si è accertata delle condizioni di salute dell’uomo. (immagine d’archivio) Redazione Stato Vieste, incidente surfista in mare, intervento Capitaneria ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.