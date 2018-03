Foggia, “The show must go on”. 1^ edizione Luigi De Michele

Di:

Foggia. È la prima edizione dell’evento dedicato al Regista foggiano scomparso recentemente. Il 1° Settembre, in occasione del suo 53o compleanno, in Piazza Umberto Giordano (quella Piazza che ricorda il Grande della musica italiana: il compositore che ha legato il suo nome ad alcune opere liriche entrate stabilmente nel repertorio internazionale, come Fedora e l’Andrea Chenier) alle ore 20,30, Francesca Iagulli e Francesco Molinaro presenteranno lo Show alla presenza d’importanti ospiti e artisti come Franco Landella (in veste di amico), Lucio Di Gianni, Anna Notariello, Gianni Mele, Cosimo Cantatore, Luna Nueva, Benedetta di Biccari, Ivana Rutigliano, Isabella Mastropasqua, Keileaf, Tony Capone, Stefano Bucci, Micky Sepalone, Musicomio Band, I Wolf e il Dj Danilo Rossetti.

Anche Insonnia TV contribuirà alle riprese della Serata.

Il service audio luci sarà affidato a Massimo Russo che ha voluto contribuire all’evento, mentre la organizzazione è stata affidata ad Angelo Laquaglia, che, per non dimenticare l’amico Luigi, ha promosso la prima Edizione del “The Show Must Go” On, nella cornice più emozionante della città.

Insomma una serata all’insegna del divertimento come spesso recitava Luigi, dove, gli amici, hanno voluto fortemente condividere con i propri concittadini.