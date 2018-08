“Campo San Michele” a Manfredonia

Di:

Si terrà a Manfredonia da venerdì 31 agosto fino a domenica 2 settembre il Campo San Michele promosso da Lotta Studentesca, il gruppo giovanile del movimento politico Forza Nuova, ovvero tre giorni dove si alterneranno spiritualità, comunitarismo ,convegni,, dibattiti, tornei sportivi e goliardia e cameratismo; spiritualità perchè è prevista una visita al Santuario di San Michele, comunitarismo perchè i giovani vivranno per tre giorni a stretto contatto tra di loro dividendo i momenti del campo San Michele, convegni perchè ne sono previsti due, il primo richiama

l’insegnamento di un indimenticato punto di riferimento ideale che risponde al nome di Rutilio Sermonti , dibattiti perchè si analizzerà il contributo che può dare Lotta Studentesca nel mondo della scuola, tornei sportivi perchè sono previste vari tornei che vedranno impegnati i ragazzi tra cui un esibizione pugilistica grazie alla collaborazione con Italica la società sportiva collegata a Lotta Studentesca, golardia e cameratismo perchè sono le doti proprie di Lotta Studentesca che ne caratterizzano la consolidata struttura a livello nazionale. La scelta di Manfredonia non è casuale, la Capitanata infatti è roccaforte del movimento giovanile da anni, tanti infatti i cortei e le iniziative promosse dal gruppo dalle raccolte alimentari, alla lotta nelle scuole riguardanti sicurezza dell’edilizia scolastica, controinformazione culturale in antitesi alla decadenza post sessantottina, passando per l’aumento delle ore di sport nelle scuole e la difesa di valori immutabili e solenni, come la propria identità, la patria, la famiglia tradizionale ed il rifiuto di ogni droga.

Per informazioni si può contattare la pagina facebook Lotta Studentesca Foggia.

fotogallery