Foggia. Aggressione: arrestato 33enne

Foggia. Nella giornata di ieri, 28 agosto 2018, gli Agenti della Polizia di Stato appartenenti all’ufficio Volanti della Questura di Foggia, a seguito d’intervento per lesioni personali, hanno eseguito ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva pari a 11 mesi e 28 giorni di reclusione, nei confronti di Nonni Mohamed, cittadino del Burkina Faso classe 1985.

A seguito di nota pervenuta presso la Sala Operativa della Questura di Foggia, gli Agenti della Polizia di Stato alle ore 22.30, si portavano in via San Severo, a seguito dell’aggressione subita da un cittadino extracomunitario. Questi, cittadino Senegalese classe 83, ancora sanguinante in viso per le ferite riportate al volto, successivamente giudicate guaribili in 12 giorni, forniva agli Agenti una sommaria descrizione dell’aggressore. Anche sulla base delle immediate informazioni raccolte, le Volanti della Questura davano immediato avvio alle ricerche del malvivente e, a seguito di un accurato giro di perlustrazione, lo individuavano nelle campagne adiacenti mentre si allontanava dal luogo del delitto.

Condotto presso gli uffici della Questura, il malvivente veniva identificato in Nonni Mohamed, cittadino del Burkina Faso classe 85, e riconosciuto dalla vittima quale autore dell’aggressione. A seguito di minuziosi accertamenti esperiti, nei confronti del malvivente veniva eseguito un pendente ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione di mesi 11 e 28 giorni.

Al termine delle formalità di rito, condotto nel carcere di Foggia è a disposizione dell’A.G. competente.