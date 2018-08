La capacità di rimettersi in piedi nella terra di Sant’Emidio con CM viaggi e M.U.L.A.

Di:

San Benedetto del Tronto, Rieti, Spoleto, Ascoli Piveno, 28 agosto 2018.

L’Italia si stringe attorno alle regioni del centro perchè siamo un cuore unico con Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Anche un nuovo spot della Rai San Benedetto del Tronto, Terni, per promuovere il turismo nelle quattro regioni colpite dal terremoto.

Ovviamente gli operatori di queste regioni hanno coraggiosamente inteso trasformare una calamità in risorsa e creare un’occasione per riscoprire e valorizzare quelle terre dell’Italia Centrale con un cuore unico. Una missione che vede la partecipazione di tutti riuniti dal 24 agosto al 2 settembre nel Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto. Promotore capofila la Inside Marche con un gruppo di Tour Operator, e con l’adesione del Comitato Sisma Centro Italia, Confindustria, CGIL, CISL,UIL e dalla CM Viaggi.

Già si registrano accordi con la richiesta italiana ed europea. Tra le proposte di vacanza più gettonate, i circuiti culturali, il mare, l’enogastronomia e le città d’arte: tutto ciò che Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria sono capaci di offrire a prezzi contenuti.