La festa patronale negli anni 1948 e 1958

Di:

Il 25 agosto 1948, prima della Festa Patronale in onore della Madonna di Siponto, l’Amministrazione Comunale con sindaco Nunzio Casalino, già manovratore (operatore) di macchine per la proiezione di film nelle locali sale cinematografiche e poi consulente del lavoro, dopo due anni di vita deve far posto al regime Commissariale. Dopo la Festa di quell’anno numerosi furono i manfredoniani emigrarono per lavoro in America e in Sud America (Venezuela e Argentina), mentre altri in Germania e Belgio. La Festa Patronale di quell’anno ebbe luogo come da antica tradizione nei giorni 28, 29, 30, 31 agosto e 1° settembre. Ospiti i concerti bandistici di Montemesola e di Mesagne, quest’ultimo complesso bandistico diretto dal prestigioso maestro di Banda Gioacchino Ligonzo, che tennero come da tradizione nei giorni della Festa il servizio per le vie cittadine, matinèe in piazza Municipio e concerti serali in Piazza Duomo.

Il giorno 29 agosto fu inaugurata la “Prima Fiera Sipontina” con vendita di merce varia, bestiame, attrezzi agricoli e per la pesca, in zona banchina di Tramontana. Alla Rotonda sempre quel giorno ebbe luogo il tiro al piattello organizzata dalla Società Tiro a Volo di Manfredonia e giochi popolari in zona “Terra Gialla” nei pressi dell’ingresso del molo di Levante allestiti dagli operai del molino-pastifico D’Onofrio & Longo. Il giorno 30 agosto alle ore 10 in Cattedrale ebbe luogo il Solenne Pontificale con Omelia celebrato da S.E. Arcivescovo Andrea Cesarano. Durante il rito religioso la Schola Cantorum “Stella Maris” del Sac. Prof. Dott. Fulvio Colitti diretto dal M° Cherubino Salvatore Murgo eseguì la “Secunda Punfificalis” a tre voci con accompagnamento orchestrale. Alle ore 18 ebbe luogo la gara dei battelli nello specchio d’acqua del porto. Alle ore 19 si tenne in piazza del Popolo il sorteggio di 10 maritaggi di L. 10.000 tra le orfane e le sinistrate della seconda guerra mondiale.

Il giorno 31 alle ore 10 in Cattedrale venne celebrata la Messa solenne della prima dignità Capitolare. Alle ore 17 la solenne processione del Sacro Quadro della Madonna di Siponto, con la partecipazione di migliaia di fedeli, dell’arcivescovo, del Capitolo, delle Confraternite, dell’Amministrazione Comunale e dei componenti del Comitato dei Festeggiamenti. Nel corso della solenne processione vennero portate anche le sacre Statue di S.Lorenzo Maiorano, San Filippo Neri e S.Michele Arcangelo. In piazza Marconi ebbe luogo come da tradizione una fragorosa batteria fatta brillare dai “sparapizze” artificieri locali della famiglia Gelsomino .Il 1° settembre come da antica tradizione la Sacra Icona della Madonna in solenne processione tra canti e preghiere fu riportata nella chiesa di Siponto.

Nel 1958 le elezioni comunali non resero possibile la formazione di una amministrazione ordinaria, per cui si dovette procedere alla nomina di un Commissario prefettizio che rimase in carica dal 18 novembre 1958 al 28 dicembre 1960. La sua presenza a Manfredonia fu causa di molte tensioni per la faziosità del suo comportamento, tra l’altro fece demolire con motivazioni pretestuose l’antico cinema-teatro Eden ubicato all’epoca in Piazzetta Mercato. Uno scempio inaudito. Il bellissimo teatrino costruito agli inizi del ‘900, aveva 350 posti a sedere. Andava sicuramente tutelato e restaurato.

Sempre nel 1958 i festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto si tennero nei giorni 29-30 e 31 agosto. Oltre alla banda cittadina che eseguì il servizio musicale nel corso della Festa per le vie cittadine e durante la solenne processione del 31 agosto, fu invitato il grandioso concerto lirico-sinfonico Città di Taranto diretto dai Maestri Direttori Accademici Luisi e Clemente, che tennero nel corso della festa, servizio per le vie cittadine, matinèe sotto il Municipio e concerti sinfonici in piazza Duomo sulle casse armoniche dette in loco “l’Orchestre”. Il giorno 29 agosto alle ore 19 in Cattedrale Solenni vespri pontificali celebrati da S.E. l’Arcivescovo Andrea Cesarano, assistito dal Capitolo Metropolitano, con l’intervento della Cappella Corale dei Padri Redentoristi della Basilica di S.Anfonso di Pagani Sipontino. Il giorno 30 agosto in Cattedrale Solenne Pontificale tenuto da S.E. l’arcivescovo Andrea Cesarano assistito dal Rev.mo Capitolo Metropolitano Sipontino e cantato dalla Cappella Corale dei Redentoristi, con l’intervento del Sindaco, della Giunta Municipale e del Comitato Festeggiamenti. Alle ore 19 al campo sportivo Miramare manifestazioni sportive. Dopo il concerto tenuto in piazza Duomo alle 21,30 dall’orchestra lirico-sinfonica Città di Taranto, ebbero luogo in Piazza Marconi fuochi pirotecnici della ditta Gelsomino sponsorizzati dalle cooperative pescatori di Manfredonia. Il giorno 31 agosto alle ore 10 in Cattedrale la messa solenne della Prima Dignità Capitolare, con l’assistenza del Rev.mo Capitolo Metropolitano Sipontino e la partecipazione della Cappella dei Redentoristi. Ore 18 solenne processione della Sacra Immagine della Celeste Patrona con l’intervento di S.E. l’Arc. Andrea Cesarano, del Rev.mo Capitolo Metropolitano Sipontino, del clero Secolare e Regolare, dei Redentoristi del Seminario, del Commissario Prefettizio, autorità cittadine e del Comitato dei Festeggiamenti. Nel corso della processione in Piazza Castello fu fatta brillare una fragorosa batteria offerta dalla ditta De Cristofaro Vincenzo & Figli. In piazza Marconi all’arrivo del Sacro Quadro della Madonna di Siponto ebbe luogo un’altra rumorosa e suggestiva batteria a devozione dei locali Autotrasportatori. Al rientro della solenne Processione in Piazza Duomo l’Orchestra Lirico-Sinfonica Città di Taranto eseguì l’inno dell’incoronazione del Prof. Can. Don Giuseppe Jurilli e musicato dal M° Gerardo Rubino. Dopo il concerto serale dell’Orchestra lirico-sinfonica di Taranto in piazza Marconi ebbero luogo grandiosi fuochi d’artificio fatti brillare dalla Ditta Gelsomino di Manfredonia sponsorizzati dai Commercianti di pesce. Il 1° settembre, come da tradizione, Il Sacro Quadro della Madonna di Siponto fu riportato in solenne processione nella sua dimora, presso l’antica chiesa di Siponto.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia

fotogallery archivio Franco Rinaldi