“Se la pulce ha la tosse il pidocchio ha la tubercolosi”

Di:

Manfredonia, 29 agosto 2018. ”Non riesco a nascondere la mortificazione che ho provato allorquando ho letto la replica del prof. Italo Magno. E’ proprio vero: non è l’abito che fa il monaco.

Il professore, grande paroliere, con gli improperi profferiti al mio indirizzo ha palesato tutta la sua bassezza. Il mio è stato un attacco strettamente politico che non ha, affatto,

intaccato la persona. E, invece, mi sono visto ricoprire di insulti quali: pulce con la tosse, dilettante allo sbaraglio…

Tutto ciò, per quanto assurdo, non fa altro che rafforzare la mia convinzione che il consigliere sedicente di minoranza sia legato al Sindaco Riccardi.

I fatti che non si fanno non si sanno ma quelli che si fanno si sanno eccome. E, che Italo Magno sia legato a Riccardi è un fatto che si fa e, quindi, si sa. L’atteggiamnto serbato nel consiglio del 27 agosto nè è stata la riprova. A nulla vale la sua considerazione circa il respingimento a prescindere della mia eccezione (e non obiezione, come erroneamente catalogata dal professore), definita, senza cognizione di causa, risibile. Risibile è il suo atteggiamento, caro professore.

La questione da me sollevata, prima di essere proposta, è stata vagliata criticamente. Poi, c’è chi la condivide e chi no, fatto sta che non è del tutto campata in aria attesa la sussistenza dell’errore lamentato. Ad ogni modo, come già evidenziato, la mia critica è motivata dalla contraddittorietà ostentata dal cons. Magno, il quale, giova ricordare, accusa di tutto tutti, grida la necessarietà del commissariamento e poi, nel momento in cui ha la possibilità di raggiungere lo scopo, anche infliggendo un colpo basso, si nasconde. Caro professore, in politica, pur di raggiungere il risultato politico, sono ammessi i colpi bassi, pertanto non sia ipocrita cercando di ostentare a tutti i costi onestà e correttezza.

Queste due virtù (la prima gliela riconosco la seconda un pò meno) non sono spendibili sul ring. Sul ring si danno i cazzotti. Chiaro? Infine le voglio ricordare che lei è stato eletto vice-presidente dalla minoranza, quindi, per correttezza avrebbe dovuto consultarsi con essa prima di dimettersi e non anche con il suo gruppo politico. Ma questo è un dettaglio che a lei sfugge perchè troppo preso dalla ricerca dell’insulto da propalare verso chi le fa notare la sua incoerenza. Credo che sia ora che esca allo scoperto e dica alla città che si è dimesso perchè non può andare contro il volere degli amici che la accomunano a Riccardi.

Con affetto.

Dilettante allo sbaraglio Angelo Salvemini

P.S.: di seguito la prova del legame tra Italo Magno e il Sindaco Riccardi

https://www.statoquotidiano.it/11/07/2018/la-mia-citta-un-angelo/632752/

(Nota bene: I commenti fuori contesto saranno rimossi)