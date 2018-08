“La voce del mare”, rassegna di belle parole a Foggia

A Foggia non c’è il mare, lo sanno tutti, eppure nei prossimi giorni nelle strade e nelle piazze del capoluogo dauno sarà possibile sentire la sua voce. Non accostando una conchiglia all’orecchio, ma partecipando alla rassegna di belle parole “La voce del mare” in programma sabato 8 e domenica 9 settembre in Piazza Purgatorio, organizzata e promossa da Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Casa d’Arte – Casa D’E.

Il progetto nasce da un’idea di Daniela d’Elia – pittrice, illustratrice, scenografa, attrice, autrice di sceneggiature, di racconti e filastrocche, viaggiatrice del mondo di terra e del mondo interiore – e prende il nome dal titolo di una poesia di Mariano Doronzo, giovane poeta pugliese.

«Da piccola sognavo che se ogni donna, uomo o bambino avesse portato un secchio d’acqua nel campo, quello dietro i Cavalli Stalloni, avremmo finalmente avuto il mare a Foggia. Da grande, all’improvviso, ho incontrato la poesia. Il mio sogno si è avverato». Queste le parole con cui Daniela d’Elia ha annunciato su Facebook l’arrivo della rassegna “La voce del mare”, una due giorni di declamazioni di versi e di incontri, un tuffo nella poesia e nell’arte.

Perché, come sostiene l’ideatrice, solo con la poesia è possibile contrastare la violenza di fiumi di parole piene di rancore e di odio. “La voce del mare” è poesia e questo festival vuole portarla in strada e farla giungere a tutti, toccando il cuore di chi è indifferente ad essa e non ne scorge la bellezza. Senza sbraitare o urlare ma declamando per due giorni interi l’amore per l’arte e per la bellezza.

Ed è per questo che la rassegna si aprirà con La Passeggiata – Corteo Poetico Itinerante, accompagnata dal sax di Giuseppe Valzano, a cui tutti sono invitati a partecipare.

Tra gli ospiti dell’evento ci saranno Mario Marenco – attore, designer, architetto e umorista italiano, creatore ed interprete di numerosi personaggi televisivi – che il 9 settembre festeggerà il suo 86esimo compleanno nella città natale, e Nicola Vicidomini, considerato un innovatore del linguaggio umoristico. I due presenteranno i loro libri che fanno parte della collana “Veni, vidi, risi”, curata da Stefano Sarcinelli e dedicata alla comicità e all’umorismo.

E poi Saverio Tommasi, reporter fiorentino di Fanpage.it, che presenterà il suo libro d’esordio “Siate ribelli, praticate gentilezza”, una lettera dell’autore alle proprie figlie, per raccontarsi con irriverenza e dolcezza.

Daranno voce alla rassegna i poeti Mariano Doronzo, Rossella Tempesta, Edoardo Sant’Elia, Alfonso Graziano, Enrico Fraccacreta, Antonio Bux, Salvatore Ritrovato, Giuseppe Todisco, Pasquale Vitagliano, Maria del Vecchio, Canio Mancuso, Maria Luigia Troiano, Rosanna Spezzati, Lorenzo Trigiani, Giusi Fontana, Elina Miticocchio, Mariella Cuoccio, Paolo Polvani, Lucio Toma, Vincenzo Mastropirro.

E tanti altri giovani poeti che parteciperanno alla call aperta a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni. I poeti selezionati saranno inviatati a leggere, la mattina di domenica 9 settembre, due dei loro componimenti in versi. Per partecipare bisogna inviare i testi in word o in pdf, con una breve presentazione, alla mail lavocedelmarefg@gmail.com.

Ad arricchire la rassegna saranno la musica e l’arte. Ogni poeta, infatti, sarà accompagnato da un musicista e non mancheranno performance musicali, come “Prima di andar via” di Tullio Taffuri, e artistiche, come “Contemporaneamente” con video proiezione dell’illustratrice Luisa Nascosto “le parole si fanno immagine”.

“La voce del mare” arriverà anche ai più piccoli con Mauro Scarpa, che presenterà il suo libro “Perché mio nonno ha i capelli bianchi”, e con Raffaele Niro e il suo “Cantiere delle Parole Bambine”. Ci saranno anche giochi dedicati ai bambini e alle bambine e il Laboratorio di Metodo Caviardage® “Poetar(t)e” (dagli 8 anni in su) con Angela Pia Fuscaldi.

Preparatevi all’arrivo de “La voce del mare” in città.

