Manfredonia. Il 30 agosto è il cuore della Festa patronale di Manfredonia che, di generazione in generazione, in questa attesa giornata – tra fede, passione e folklore– celebra solennemente la sua protettrice, Maria Santissima di Siponto. Molto partecipata è la Celebrazione Eucaristica Pontificale delle ore 11, presso la Cattedrale, quest’anno presieduta da Sua Ecc.za Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano e Amministratore Apostolico di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari. Durante la celebrazione eucaristica, sarà ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro del Diaconato e del Presbiterato, il seminarista Matteo Mangiacotti. Nel corso di tutta la giornata sono previste le celebrazioni di altre SS. Messe in Cattedrale: alle ore 7, 8, 9.30, 18.30 e 20 (Recita del Santo Rosario alle ore 17.45)

La giornata degli appuntamenti civili, predisposti dall’Agenzia del Turismo e dal Comitato Festa Patronale, si aprirà alle ore 8.30, con il giro per le vie della città (che sarà ripetuto alle 18) della “Banda Musicale Città di Manfredonia” ed accompagnamento verso la Messa Pontificale in Cattedrale. La Banda diretta dal M° Concertatore Giovanni Esposto, alle ore 19, si esibirà anche in un concerto presso “Casa della Vita Anna Rizzi”.

La serata del 30 agosto, prevede ben tre momenti d’intrattenimento: il concerto live di Edoardo Vianello (ore 22 Piazza Giovanni XXIII), “Lyric&Movie in Danza” (ore 21 Chiostro del Comune) e “That’s all Folk” (ore 20.30 Piazzetta Chiesa Stella).

Molto atteso è il concerto live del re dei tormentoni estivi. Frizzante e sempreverde, Vianello è pronto a portare a Manfredonia il suo inconfondibile brio artistico dal piacevolissimo sapore estivo e giovanile con lo spettacolo “Per un raggio di sole” (con l’accompagnamento di un’orchestra composta da otto musicisti Rai). Edoardo Vianello – che quest’anno celebra i suoi ottant’anni ed i sessanta di carriera – è la voce dell’estate per antonomasia con i suoi inossidabili tormentoni che hanno fatto ballare e divertire più generazioni con successi come ‘Abbronzatissima’, ‘I Watussi’, ‘Pinne Fucile Occhiali’, ‘Sei diventata nera’, ‘Stessa spiaggia, stesso mare’. Un appuntamento che strizza l’occhio alla fascia d’età adulta – ma non solo- capace di portare quell’allegria, coinvolgimento popolare e spensieratezza genuina che caratterizzano le feste patronali di Puglia e del Sud Italia. Un piacevole viaggio nella storia della musica italiana per una serata tutta da ballare e cantare. Sessant’anni di carriera ed una lunga schiera di tormentoni estivi al top delle classifiche della musica leggera italiana non hanno scalfito la verve di Edoardo Vianello, che continua a cantare dal vivo le sue canzoni con grande entusiasmo.

Artisticamente interessante è anche “Lyric&Movie in Danza”, l’inedito spettacolo promosso dall’Agenzia del Turismo e patrocinato dal Comune che vuol essere un omaggio ai grandi capolavori musicali della storia del cinema (rivisitati poeticamente in chiave lirica) abbinato alla valorizzazione di talenti artistici locali. Lo spettacolo nasce da un’idea di Giovanni Tricarico e si muove tra opera, danza e cinema con Roberta di Laura (Ballerina professionista internazionale), Maria Pia Guerra (Soprano), Vincenzo de Michele (Attore – Cantante – Ballerino), Rosangela Trigiani (Piano), Gino Mangano (Chitarra), Elia Caputo (Violino) e la Lino’s Family (Coro). Ad impreziosire la serata, l’esibizione e la partecipazione straordinaria del Soprano Chiara Taigi. “Lyric&Movie in Danza” si annuncia come una piacevole e meravigliosa passeggiata nella storia dei capolavori del cinema, resa speciale dalle interpretazioni canore, teatrali e tersicoree dal vivo dei componenti del cast artistico. Le colonne sonore di “Nuovo Cinema Paradiso”, “La vita è bella, “C’era una volta in America” unitamente ad un’altra decina di celebri brani del cinema “bucheranno” lo schermo e prendendo forma sul palco; la forma delle emozioni e dei sentimenti umani per un’intensa ed indimenticabile serata di spettacolo.

E per gli amanti delle tradizioni locali ecco il coinvolgente secondo appuntamento con “That’s all Folk”, itinerario musicale tra folklore e tradizione popolare del Gargano, con l’esibizione in danza e musica del Gruppo “Il Folk Sipontino”.

Infine, anche in questa giornata non poteva mancare lo sport. Nel tardo pomeriggio, ore 19, presso lo Stadio Miramare, è in programma la manifestazione calcistica “I Trofeo Maria S.S. di Siponto” valido per la I Edizione della “Supercoppa LaLa”(a cura dell’ASD LaLa).

