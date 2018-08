Manfredonia. Alla Sciara srl l’aggiornamento del valore degli impianti di distrubuzione del gas naturale

Di:

Manfredonia, 29 agosto 2018. Con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stato affidato alla Sciara S.r.l. di Crema l’incarico per l’aggiornamento del valore degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale, e di valorizzare gli stessi secondo i canoni di legge e delle metodologie tecniche più avanzate, al fine di permetterne l’utilizzo più proficuo nella partecipazione a società pubbliche e per una eventuale alienazione di parte del patrimonio disponibile alla vendita, per un importo di €. 2.500,00 oltre IVA.

Atto

Det 961_18

Redazione StatoQuotidiano.it