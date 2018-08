Manfredonia. Entrate Comune: prosecuzione con Gestione Tributi in attesa di Adriatica Servizi

Di:

Manfredonia, 29 agosto 2018. Con recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, è stato determinato che “con decorrenza dal 1° settembre 2018 – in via d’urgenza e per il periodo strettamente necessario all’attuazione della futura forma di gestione delle entrate – l’attività di gestione, accertamento, liquidazione, riscossione e riscossione coattiva e servizi connessi delle entrate comunali, nell’attesa di definire i rapporti con il socio privato Adriatica Servizi Srl di Foggia, dovrà proseguire con la Soc. Gestione Tributi S.p.A., riconoscendo alla stessa soltanto i costi di gestione (personale, spese di notifica, ecc.) a seguito di formalizzazione di apposito accordo con Gestione Trubuti S.p.A”.

Atto in allegato

n177 del 27082018

Redazione StatoQuotidiano.it